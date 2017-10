Aţi gustat minunatele roşii, ardei ori ridichi marca „Celco“?

Ați gustat minunatele roșii, ardei ori ridichi marca „Celco“?

Cum nu știați că acest mare fabricant de BCA, din Constanța, produce câteva recolte de legume pe an? Ei, bine - îmi recunosc ignoranța - nici eu n-am știut până ieri, când am făcut o vizită la serele companiei „Celco“. În spatele fabricii, o suprafață de 3.700 de metri de teren este acoperită cu sere. Sunt trei construcții din sticlă, spațioase și echipate cu instalații moderne. Ghidul meu, inginerul horticol Verginia Gâscă, îmi vorbește cu încântare despre munca ei. Serele „Celco” au fost construite în 2006 și au început să producă în anul următor. Sunt dotate cu un sistem de aerisire, care deschide automat ferestrele de pe acope-rișuri, în funcție de direcția vântului. Calitatea aerului este controlată cu ajutorul senzorilor, computerizat. Instalația de irigat, prin picurare îi distribuie fiecărei plante lichidul vital furnizat de sistemul de colectare a apei pluviale sau extras din puțurile subterane. Când temperatura din exterior depășește 30 de grade Celsius, cu ajutorul instalației de ceață artificială, temperatura din sere e coborâtă cu 4 - 6 grade Celsius. În sera caldă și sera de înmulțire (pentru răsaduri), încălzirea este realizată de o instalație prin care circulă condensul provenit din fabricarea BCA. Toate culturile sunt executate la sol. Sunt folosite îngrășăminte organice (gunoi de grajd) și soluții minerale din sol. Astfel, se explică de ce legumele de la „Celco” sunt foarte gustoase și sănătoase. În sera caldă, se obțin câte două recolte de tomate și castraveți pe an, plus una de ardei. În cea rece: salată, spanac, ridichi, ceapă, usturoi, mărar și altele. Pe un alt lot de teren, de 5.000 de metri, situat în câmp, se cultivă rădăcinoase, fasole, varză, țelină, praz. În sere, polenizarea plantelor este realizată cu ajutorul bondarilor importați din Olanda. În fiecare an, sunt aduse câte două familii de bondari, a câte 40 - 60 de indivizi fiecare, care sunt puși la muncă. 70% din legumele și zarzavaturile obținute sunt destinate consumului intern, fiind valorificate la cantina fabricii, în cele două restaurante ale holdingului ori sunt vândute celor circa 300 de salariați ai „Celco”, la prețuri sub cele ale pieței. Restul de 30% sunt cumpărate de angajații unităților economice din zonă și de en-gros-uri. Serele „Celco” asigură șase locuri de muncă: pentru un inginer, un primitor-distribuitor și patru muncitori. Un exemplu de responsabilitate Înainte de înființarea serelor - relatează inginerul Octavian Dănilă, tehnologul șef al fabricii – aburul si condensul rezultat din producerea BCA-ului, circa 6 - 7 tone pe oră, cu temperatura de 85 - 95 grade Celsius, era eliberat în aer, respectiv în rețeaua de canalizare a orașului. Era o risipă imensă de apă și energie termică, dar și o atitudine deloc prietenoasă față de mediu. Astăzi, condensul este folosit la încălzirea serelor și în instalația de încălzire a birourilor și spațiilor de producție. Apa cu o ridicată concentrație bazică, cu o temperatură de 40 de grade Celsius, rezultată din răcirea condensului este și ea folosită. O parte e utilizată în tehnologia de producere a BCA, iar o alta, în schimbătoarele de căldură. Niciun strop de condens, nicio picătură de apă nu mai ajung în aer și nici în canalizare. Experiența „Celco” este exemplară, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este o dovadă de responsabilitate față de mediul înconjurător, față de resursele energetice și față de propriile resurse financiare. De asemenea, este o dovadă de responsabilitate față de cei 300 de angajați și familiile lor, dar și față de alte 100 - 200 de familii ale lucrătorilor din zonă, cărora le sunt furnizate legume proaspete, sănătoase și ieftine. Nu în ultimul rând, este o dovadă de respect față de pământ - o resursă de care prea mulți își bat joc -, față de cei 8.700 metri pătrați de teren, care înainte vreme produceau doar ciulinii Dobrogei.