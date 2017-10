Aţi achitat impozitul pe construcţii pe 2016?

Ați achitat impozitul pe construcții pe 2016?

Până la data de 26 septembrie 2016 se achita cea de-a doua rată din impozitul pe construcții aferent anului 2016, reglementat de Titlul X din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Contribuabilii obligați la plata impozitului pe construcții sunt:- persoanele juridice române cu excepția instituțiilor publice, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor si celelalte persoane juridice fără scop patrimonial;- persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;- persoanele juridice cu sediul social in România înființate potrivit legislației europene.În cazul operațiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operațiunilor de leasing operațional, calitatea de contribuabil o are locatorul.Construcțiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare.Începând cu anul 2015, impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra bazei impozabile.Baza de impozitare este reprezentată de valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 497 din Codul fiscal. Elementele care se scad din baza impozabilă sunt menționate la articolul 498 din Codul fiscal. Impozitul pe construcții se calculează și se declară până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul în formularul 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” . Plata acestuia se face în două rate egale, astfel:- 50% până la data de 25 mai, inclusiv;- 50% până la data de 25 septembrie, inclusiv.Important ! Impozitul pe construcții reprezintă venit al bugetului de stat. Cheltuiala cu impozitul pe construcții determinat potrivit prevederilor de mai sus este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II din Codul fiscal.