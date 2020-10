Atenţie, vine controlul! Află în ce condiţii îţi poate trece pragul ANAF

De la începutul anului 2020, ANAF are o nouă direcţie care se ocupă de analiza de risc fiscal. Adică, sunt identificaţi mult mai uşor contribuabilii cu risc fiscal crescut şi verificările se fac în scopul combaterii evaziunii fiscale. Trebuie să ştiţi, că sunteţi pasibili de un control, în cazul în care comportamentul fiscal al firmei dumneavoastră ridică suspiciuni autorităţii fiscale. Deşi grila indicatorilor aplicaţi de către ANAF nu este publică, practicienii de la ATIPIC Transfer Pricing Solutions au identificat 11 tipare de comportament fiscal asociat prețurilor de transfer, care pot genera controale din partea autorităților. Un prim criteriu de vulnerabilitate este înregistrarea de pierderi contabile pe ultimii cinci ani. Dacă sunteţi în această situaţie, pentru a evita eventualele penalităţi, trebuie să documentaţi pierderile. Un alt indicator îl reprezintă cererea de rambursare de TVA de la bugetul de stat. Dacă tendinţa din ultimii ani este de rambursare a TVA-ului, existența dosarului de prețuri de transfer poate determina autoritățile fiscale, în anumite situații, să nu mai solicite efectuarea unui control ulterior. Marja de profit sub media marjelor raportate de alte companii cu același cod CAEN este unul dintre principalele motivele pentru care sunt demarate inspecţii fiscale în ultima perioadă. Ca să aflaţi în ce situaţie sunteţi, trebuie să analizaţi bazele de date Amadeus şi/sau Orbis sau declaraţia 394. Ȋnregistrarea de ajustări interne voluntare de prețuri de transfer ar putea fi un alt semn de întrebare pentru agenţii fiscali.Fie că este vorba despre ajustări de prețuri de achiziție în cadrul tranzacțiilor, fie despre ajustările de final de an ale marjelor de profitabilitate, acestea trebuie să fie susținute de documentații justificative. Este important ca facturile de ajustări să fie înregistrate în contabilitatea entității locale în exercițiul financiar de care aparțin, în caz contrar existând riscul de a se denatura rezultatele financiare și în consecință de a fi încadrați cu grad de risc fiscal ridicat. Tranzacțiile cu părți afiliate, reprezintă un alt punct nevralgic. Începând din septembrie 2020, tranzacțiile cu persoane afiliate vor trebui semnalate distinct în formularul 394. Declarația va conține o secțiune în care se va bifa DA sau NU – dacă s-au făcut sau nu tranzacții cu persoanele afiliate, române sau străine, în perioada de raportare vizată de formular. Dacă desfăşuraţi tranzacţii cu entităţi afiliate, valoarea achiziţiilor şi a livrărilor trebuie declarată, la fel, de către ambele părţi, în declaraţia 394. Discrepanţa între declaraţiile de TVA conduce la începerea unei inspecţii fiscal. Realizarea de restructurări (fuziuni, divizări, dizolvări, transfer de business, insolvențe) conduce adesea la variații semnificative în rezultatele financiar-contabile raportate de către o companie. Aceste variații pot atrage atenția autorităților fiscale, caz în care este indicat să existe deja pregătite rapoarte de evaluare. În plus, declararea procedurii de insolvență poate conduce la neîncasarea de impozite și taxe de către ANAF, motiv pentru care începerea procedurii de insolvență este adesea precedată de o inspecție fiscală de fond în care se verifică inclusiv dosarul prețurilor de transfer. O altă situație care poate ridica semne de întrebare autorităților sunt serviciile administrative cu valoare semnificativă, dar fără documentație adecvată. Companiile care fac parte din grupuri în care s-au raportat profituri mai mari în alte jurisdicții decât profiturile raportate în România se pot aștepta la o inspecție fiscală. Altfel spus, raportarea profiturilor într-un alt loc faţă de cel al desfăşurării activităţilor economice reprezintă un indice pentru control. Structurile ANAF urmăresc colectările de taxe şi impozite şi caută să combată evaziunea fiscală. Nedepunerea sau întârzierea depunerii declaraţiilor fiscale şi a plăţii impozitelor şi taxelor, atrage inspecţia fiscală. Dacă veniturile şi cheltuielile raportate în Declaraţia 101, privind impozitul pe profit, şi cele raportate în Formularul 20 nu corespund, autoritățile fiscale se pot sesiza și pot demara o inspecție fiscală de fond.