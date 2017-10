Atenţie, studenţi de la marină: Europa are nevoie de specialişti în serviciile de la uscat!

Atenție, studenți de la marină: Europa are nevoie de specialiști în serviciile de la uscat!

Opinia că instituțiile de învățământ superior marinăresc pregătesc specialiști doar pentru nave este o prejudecată foarte răspândită în România. În realitate, un număr mult mai mare de absolvenți ai facultăților de Marină, care au apucat sau nu să navige, muncesc în sfera serviciilor maritime (operare portuară, agenturare, navlosiri, brokeraj, crewing, aprovizio-nare, comisionare vamală, în centrele logistice și agențiile de turism maritim), în șantierele de construcții și reparații de nave, în exploatarea petrolieră și eoliană marină, la montajul conductelor și ca-blurilor submarine, în pescuitul maritim și în protecția mediului, în administrațiile porturilor și la autoritățile navale, în institutele de cercetare cu specific maritim și naval. Spre exemplu, în Uni-unea Europeană, aproximativ 350.000 de persoane lucrează în porturi și serviciile conexe.Responsabilitatea de a combate această prejudecată revine, în primul rând, universităților. Ele trebuie să le deschidă tinerilor ochii, să-i ajute să vadă toate oportunitățile de pe piața muncii, atât cele din flota mondială, cât și pe cele din sectorul serviciilor din România și Uniunea Europeană. Sistemul de învățământ marinăresc are nevoie de o viziune mai largă asupra pieții autohtone și interna-ționale a muncii, pe care să o transmită studenților și absolvenților.Universitatea Maritimă din Constanța a lansat un proiect interesant în această direcție. Instituția organizează un ciclu de conferințe, în cadrul cărora studenții se vor întâlni cu specialiști din sfera serviciilor, care le vor vorbi despre propria lor experiență. Prima conferință va avea loc joi, 20 octombrie 2016, în aula UMC, începând cu ora 11.30. Invitat este Ovidiu Acomi, consultant în industria maritimă și energie, din Londra.Acomi este absolvent al UMC și deține o carte de vizită impresi-onantă. A navigat pe tancuri petroliere, portcontainere, vrachiere și alte tipuri de nave, ajungând pe funcția de șef mecanic. A fost superintendent tehnic pentru nave de transport și off-shore, manager pentru operațiuni marine în industria petrolieră și de gaze off-shore. În prezent, este consultant în industria maritimă și energie și execută servicii de supraveghere marină, investigare a accidentelor, soluționare a disputelor, expertize și multe altele. Este în ultimul an de studii la Oil&Gas MBA, în cadrul Robert Gordon University, și e membru al Chartered Management Institute, IMarEst - Institute of Marine, Science and Technology, Project Management Institute, Association of MBA și Shipping Professionals Network in London.Ovidiu Acomi le va vorbi studenților despre rolul și evoluția transporturilor maritime în economia mondială. Va prezenta o radiografie a stadiului actual al shipping-ului: evoluția cererii de transport și a construcțiilor de nave, excedentul de tonaj și prăbușirea tarifelor de transport, sectoarele cele mai afectate din shipping, declinul industriei off-shore. Le va vorbi despre viitorul acestei industrii, despre schim-bările tehnologice așteptate, despre navele și meseriile viitorului, despre procesul de transfer al forței de muncă de pe mare pe uscat, despre piața serviciilor maritime și despre cum trebuie să se pregătească studenții și absolvenții pentru a face față acestor provocări.Vor fi abordate, de asemenea, o serie de aspecte concrete ce intervin în circulația absolvenților pe piața muncii, precum: scrierea unui CV și modul de prezentare la interviu, concurență și atuurile românilor.Într-un cuvânt, studenții UMC vor avea parte de o întâlnire extrem de interesantă cu un specialist care deține o experiență internațională bogată și studii profunde în domeniul shipping-ului.