Atenţie! Schimbări fiscale, ce vor afecta grav populaţia şi mediul de afaceri

Cerc vicios

Cercul vicios al PSD: dau salarii mai mari, iau impozite mai mari, dau pensii mai mari, iau impozite mai mari și le introduc în buget. Dupa care o luam de la capat, timp in care economia stagneaza sau chiar dă înapoi. In timpul asta este numit in fruntea Ministerului Comunicațiilor un om legat de mafia rusa, fost partener de afaceri cu Boris Golovin - fost colonel în trupele Spetnatz - GRU - serviciul de spionaj al armatei ruse care s-a stabilit în România după 1990 (a înființat, alături de oameni de afaceri ruși Nova Bank și Centrul de Afaceri Româno- Rus) - iar in postul de vicepremier un om apropiat de filiera siriană, fost partener de vânătoare al sirianului Omar Hayssam.