Atenţie, Fiscul inventează datorii!

Atenție, Fiscul inventează datorii!

Stimați contribuabili, nu vă lăsați înșelați de înștiințările primite de la ANAF, referitoare la obligațiile de plată! Sfatul meu, al unui om pățit, este ca, mai înainte de a merge la Trezorerie să le achitați, să vă cercetați arhiva personală și cu documentele pe care le dețineți să faceți o vizită la Fisc și să solicitați explicații. Veți avea surpriza să aflați că, de fapt, nu datorați nimic statului, că decizia de plată sau de executare silită pe care ați primit-o este o eroare a sistemului informatic.După cum v-am mai povestit și cu alt prilej, familia mea este de 15 ani hărțuită cu înștiințări de plată, deși nu avem nicio datorie către stat.În 2012, nemaisuportând să fiu tracasat an de an, am solicitat și obținut dovada scrisă că nimeni din familia mea nu datorează nimic statului.Am păstrat înscrisul, presimțind că nu s-a terminat coșmarul. Și bine am făcut. În 2014, am fost înștiințați, din nou, că trebuie să achităm sumele deja achitate, la care se adăugaseră accesorii (dobânzi și penalități).Am scos documentele de la păstrare și m-am prezentat la Fisc. În fața probelor, funcționarii au fost nevoiți să își recunoască eroarea. În aprilie 2015, lucrurile s-au repetat „la indigo”: membrii familiei mele au primit câte o înștiințare de plată, cu aceleași sume istorice. Iarăși am fugit la Fisc, iarăși am prezentat dovezile, iarăși am primit asigurări că este vorba de o eroare, că nu avem nimic de plată, iarăși ne-au fost prezentate scuze.Cu toate acestea, după numai două luni, am primit prin poștă deciziile de executare silită, pentru respectivele datorii inexistente. A urmat vizita la Fisc, prezentarea documen-telor doveditoare, verificarea în calculatoarele instituției, depistarea erorii, primirea asigurărilor că de-acum totul este în regulă. Ca măsură de prevedere, am solicitat noi dovezi scrise că n-avem nicio datorie față de stat.Pe data de 7 octombrie 2015, poștașul ne-a adus o nouă decizie referitoare la obligațiile de plată. Este vorba de accesorii în valoare de 13 lei, reprezentând dobânzi și penalități din… 2011 - 2012.Decât să pierd jumătate de zi la cozile de la Fisc, pentru a prezenta din nou dovezile că nu am nimic de plătit și a primi scuzele care nu-mi țin de căldură, aș putea să mă duc la Trezorerie să achit cei 13 lei. Să procedez astfel, ar fi o mare greșeală din partea mea. Ar însemna să accept să fiu înșelat de mașinăria fiscală a statului, care și așa mă obligă să plătesc o groază de impozite și taxe în dubla calitate de pensionar și salariat, fără să-mi dea socoteala cum cheltuiește banii. Și dacă aș accepta să fiu escrocat acum, va trebuie să accept și în anii ce vin, căci înșelătoria nu se va opri.Asemeni familiei mele, numeroși contri-buabili români sunt bombardați cu decizii de plată și înștiințări de executare silită pentru datorii inventate. Nici măcar personalul din aparatul fiscal nu este iertat.De ce se întâmplă toate acestea? Lucrătorii ANAF dau vina pe sistemul informatic. El este cel ce ține evidența obligațiilor fiscale și a plăților efectuate de contribuabili, cel ce calculează restanțele, dobânzile și penalitățile, cel ce emite deciziile de plată și înștiințările de executare silită mincinoase. El trebuie pus la zid!Dacă i-am întreba pe informaticieni, ar spune că programul informatic nu are niciun cusur. În orice sistem, calitatea datelor de ieșire depinde de cea a datelor de intrare. Dacă funcționarii fiscali introduc date greșite sau nu fac actualizările cuvenite, rezultatul final nu poate reda situația fiscală reală a contribuabililor.Ceea ce deranjează cel mai mult în comportamentul Fiscului nu este faptul că dă erori, ci că persistă de ani și ani în greșeală, punând contribuabilii pe drumuri, făcându-i să cheltuiască timp și bani fără rost, irosind resurse uriașe din banii contribuabililor pentru a tipări și trimite corespondența mincinoasă.Toate acestea ar putea fi evitate dacă Fiscul și-ar schimba procedurile de lucru privind înregistrarea datelor în sistem și dacă, înainte de a trimite înștiințări de plată către contribuabili, realitatea restanțelor ar fi atent verificată. ANAF irosește sume uriașe cu campaniile publicitare prin care încearcă să convingă contribuabilii să își plătească obligațiile către stat, dar nu cheltuiește un leu să își facă ordine în propria ogradă, pentru a nu mai pune pe drumuri contri-buabilii corecți.Ieri, Guvernul Ponta a aprobat ordo-nanța de urgență referitoare la amnistia fiscală. Fiscul ar trebui să profite de ocazie pentru a-și face ordine în bazele de date și nicidecum pe a mări harababura existentă.