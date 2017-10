Atenţie evazionişti, Antifrauda a pus ochii pe firmele din judeţul Constanţa!

1

Felicitari

Era mare nevoie de implicarea serviciului anti-frauda in municipiul Constanta(initial) si apoi in judet.Caracatita pusa in miscare de trio-ul Mazare,Strudinschi si Constantinescu este incomensurabil de mare,ca sa nu zic,generalizata.Activitatile vizate,sunt foarte multe:comertul stradal,comertul din pietele din oras(dominate de tigani),comertul cu legume-fructe,cu flori,ceasornicari,stomatologi,notari,la paine(covrigi),magazinele mici de cartier,baruri,cafenele,etc...Este de munca,nu gluma,mai ales ca alte institutii de control din judet,nu si-au facut datoria de frica factorului politic.