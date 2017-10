Atentatul penalilor împotriva economiei naţionale

Atentatul penalilor împotriva economiei naționale

Social-democrații au avut nevoie de numai o lună de campanie să câștige votul popular, fluturându-le alegătorilor pe sub nas un program mustind de facilități fiscale și stimulente materiale pentru salariați, pensionari și studenți. Dar într-un timp mult mai scurt, de numai două ore, cât a ținut ședința nocturnă a Guvernului Grindeanu, din 31 ianuarie 2017, au reușit performanța rarisimă să-și piardă credibilitatea în fața populației, a investitorilor și a străinătății.„Darurile electorale” ale guvernării social-democrate s-au dovedit a fi otrăvite. În schimbul lor, țara trebuia să închidă ochii la sacrificarea statul de drept și a luptei anticorupție.Calculul pe care și l-a făcut nucleul dur al penalilor din Partidul Social Democtrat, aflați în libertate sau după gratii, este cât se poate de simplu: „Fiindcă nu putem fi deasupra legii, ca în „vremurile de glorie ale regimului Iliescu”, trebuie ciopârțită legea! Să o lăsăm fără vlagă, să rămână literă moartă!”Penalii social-democrați se agață de cele două acte normative date hoțește ca de un pai, sperând că furtuna protestului popular se va domoli repede și România va redeveni somnolentă, nepăsătoare și ignorantă, ca pe vremea guvernelor Văcăroiu, Năstase și Ponta.Greșită socoteală! De la o zi la alta, valul nemulțumirii populare crește tot mai amenințător. Țara este din nou o conștiință vulcanică, trezită la viață după mulți ani de tăcere.Pe zi ce trece, guvernarea social-democrată este tot mai izolată în țară. Are împotrivă-i pături tot mai largi ale populației, Administrația Prezidențială, Consiliul Superior al Magis-traturii, Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție, mediul academic, partidele din opoziție și tot mai multe sindicate. Până și Biserica Română s-a delimitat de actuala Putere, afirmând, prin vocea Patriarhiei, că: „Trebuie continuată lupta anticorupție, iar cei vinovați trebuie sancționați, deoarece hoția și furtul degradează societatea în plan moral și material.”Este amenințată și cu izolarea externă. Ambasadele și cancelariile străine din Europa și de peste Ocean i-au transmis apeluri în care își exprimă îngrijorarea și îi cer să nu pună în pericol statul de drept. Cazul României a devenit o problemă fierbinte pe agenda Uniunii Europene.Cutremurul provocat de penalii social-democrați amenință economia națională și pune în pericol creșterea pe care se bazează facilitățile fiscale și stimulentele sociale din programul de guvernare. Pe zi ce trece, sunt tot mai multe semnale că investitorii își pierd încrederea în România, iar aceasta ar putea conduce la creșterea costurilor de finanțare pentru statul român. Randamentele titlurilor de valoare scoase la vânzare pe piețele externe depind de credibilitatea Puterii de la București.Romanian Business Leaders - RBL, o fundație formată din antreprenori români acuză Guvernul Grindeanu că legiferează furtul din bani publici și legtimează „capitalismul de cumetrie”.Consiliul Investitorilor Străini atrage atenția Guvernului că transmite un mesaj negativ investitorilor, iar România va pierde oportunitatea de a atrage mai multe investiții noi. „Încrederea investitorilor în calitatea mediului de afaceri din Romania ar putea fi pusă sub semnul întrebării, iar reconstruirea acestei încrederi ar presupune un efort suplimentar și de asemenea un interval de timp foarte mare”, se arată într-un comunicat. Organizația reprezintă interesele a 130 de corporații străine, care au investit în jur de 40 miliarde euro în țara noastră, adică aproape două treimi din valoarea totală a investițiilor străine directe.Bursierii GovITHub s-au declarat indignați și au anunțat că refuză să își continue activi-tatea sub coordonarea actualului guvern și a echipei sale de miniștri. GovITHub este un program creat pe timpul Guvernului Cioloș, din dorința de a realiza cu costuri minime proiecte naționale de digitalizare, care altfel ar fi costat milioane de euro.Un fond de investiții străin a decis să-și amâne investițiile de 100 de milioane de euro în România, din cauza instabilității, a anunțat Digi24.ro.Mark Toner, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, avertizează Bucureștiul, subliniind miza economică a situației din România, care își poate pierde credibilitatea internațională și atractivitatea pentru investițiile străine.Încăpățânarea penalilor social-democrați de a continua subminarea statului de drept va avea consecințe incalculabile asupra econo-miei naționale și populației. Uniunea Europeană ar putea penaliza România, tăindu-i din finanțare. Și pe bună dreptate! Cine poate avea încredere să dea miliarde de euro pe mâna unui guvern care legiferează abuzul?Desigur, penalilor social-democrați nu le pasă că nu vom mai avea finanțare pentru investiții în infrastructură, în școli și spitale. Dar ce vor face când nu vor fi bani pentru salarii și pensii, când poporul înfometat va ieși în stradă? Va fi nevoită să scoată de la naftalină, de unde a lăsat-o Guvernul Ponta, metoda clasică a majorării taxelor și impozitelor existente și a inventării altora noi. Se va intra într-un cerc vicios. Afacerile vor fi puse și mai mult în pericol, locurile de muncă se vor diminua, șomajul va crește, iar inflația va exploda. Economia va fi aruncată în prăpastia crizei.Nu trebuie să se ajungă până acolo! Românii și toate insituțiile care apără statul de drept nu au decât o soluție: să lupte până la capăt pentru a împiedica cele două acte normative antinaționale să producă efecte.