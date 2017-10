ATE Bank România, scoasă la licitaţie

ATE Bank România, scoasă la licitație

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Agricultural Bank of Greece (ATE) a anunțat lansarea unei licitații publice pentru vânzarea băncii pe care o deține în România, ATE Bank România, scrie Money.ro.ATE a anunțat că scoate la vânzare 93,27% din acțiunile băncii românești. Potrivit Reuters, banca grecească așteaptă ofetele până la 16 ianuarie.Banca greacă a selectat Deloitte drept consultant pentru această tranzacție. Potrivit unui oficial al băncii care a preferat să rămână anonim, ATE intenționează să finalizeze tranzacția în până la sfârșitul lui iunie 2013.ATE a picat recentul testul de stres la care a fost supusă de Autoritatea Bancară Europeană, iar evaluările au arătat că banca are nevoie de capital suplimentar de 266 de milioane de euro în acest an și de 713 milioane anul viitor. Ulterior testelor, conducerea băncii a anunțat un program de restructurare a activității, care include vânzarea băncii din România.