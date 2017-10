Astăzi, vom afla cine sunt premianţii crizei economice

Astăzi, vom afla cine sunt premianții crizei economice

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța organizează, astăzi, festivitatea de premiere a firmelor clasate pe primele locuri în topul județului nostru, pe anul 2009. Această ediție are o semnificație deosebită, fiind vorba de un top al primului an de criză economică. El ne va arăta care firme au un management matur, performant, capabil să facă față încercărilor extreme ale recesiunii. Clasamentul ne va spune care sunt firmele cu rădăcini solide în economie, capabile să se adapteze la orice schimbări și să găsească soluții la situațiile critice. Trebuie precizat că topul județean al firmelor este organizat în conformitate cu articolul 4, litera m), din Legea camerelor de comerț și industrie din România nr. 335/2007. Calculul nivelului de performanță și stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate și clase de mărime a firmelor, a fost realizat, pentru anul financiar 2009, prin prelucrare electronică a datelor, în baza următoarei metodologii (obligatorii pentru toate camerele de comerț din România): l au fost utilizate informațiile din situațiile financiare ale societăților comerciale pentru anul 2009, conforme cu directivele europene, puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului și Ministerul Finanțelor Publice, precum și informațiile despre firmele legal înregistrate în România, puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului; l au fost admise să participe la top firmele din județ, entitățile care sunt comercianți, conform legii și îndeplinesc simultan următoarele condiții, bazate pe datele de bilanț depus pentru anul 2009: - au avut profit din exploatare pozitiv; - au avut cel puțin un angajat; - au avut cifra de afaceri minimum 100.000 lei pentru microîntreprinderi și minimum 250.000 lei pentru celelalte firme; - valorile indicatorilor calculați sunt pozitive; l nu au fost admise grupurile de interes economic (GIE). Topul firmelor este realizat pe șase domenii de activitate; - cercetare-dezvoltare și High - Tech; - industrie; - agricultură, pescuit, piscicultură; - construcții; - servicii; - comerț, turism. La rândul lor, domeniile sunt împărțite pe grupe de activitate, în baza codului CAEN rev. 2 (publicat în Monitorul Oficial nr.293/03.05.2007) și al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situațiile financiare pentru anul 2009 (anexa 1). În cadrul fiecărei grupe, întreprinderile sunt ordonate pe clase de mărime (în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, care stabilește și criteriile de încadrare a firmelor în aceste categorii: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și foarte mari). Topul conține câte 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate și clasă de mărime a întreprinderilor. Indicatori utilizați pentru clasificarea firmelor sunt: l cifra de afaceri netă; l profitul din exploatare; l rata profitului din exploatare = profit din exploatare / cifra afaceri; l eficiența utilizării resurselor umane = valoarea adăugată / număr mediu de salariați; l eficiența utilizării capitalului angajat = (profitul curent + cheltuieli privind dobânzile) / total active. Determinarea poziției fiecărei firme în top s-a realizat în funcție de valoarea punctajului total obținut. Pentru firmele membre ale Camerei, care au achitat cotizația la zi, s-a acordat o primă la punctajul total, în cuantum hotărât de CCINA. Clasamentul rezultat prin prelucrarea datelor pe calculator a fost analizat și validat de o comisie a topului de firme, numită de către conducerea Camerei. Festivitatea de premiere are loc la Complex Melody, din Mamaia, începând cu ora 19.