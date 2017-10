Astăzi, marinarii de pe "Geo Star" sunt repatriaţi

Astăzi, marinarii de pe "Geo Star" sunt repatriați

În această dimineață, la ora 8.30, membrii echipajul navei „Geo Star” vor fi repatriați, a anunțat Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România.Navigatorii și-au primit salariile pentru patru luni de la asigurarea de securitate financiară făcută în baza Convenției MLC 2006. Restul de bani îi vor primi din vânzarea navei.Cargoul de mărfuri generale „Geo Star” a sosit în portul Constanța pe data de 29 ianuarie 2017, pentru a încarcă 3.000 de tone de porumb, relatează Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România. La inspecția efectuată, ofițerii de Port State Control au găsit 20 de deficiențe tehnice și în legătură cu documentele navei, dar și în privința conditiilor de muncă și viață, aflate sub incidența Convenției maritime internaționale MLC 2006. Astfel că, pe data de 30 ianuarie s-a dispus sechestrarea cargoului de către autoritățile române, până la remedierea deficiențelor. Deși a fost informat de situația creată, armatorul nu a luat nicio măsură. Dimpotrivă, a abandonat nava și echipajul, lăsându-i pe navigatori neplătiți și fără mijloace de subzistență.„ITF România alături de Sindicatul Liber al Navigatorilor au inițiat, la solicitarea echipajului, acțiunea în instanță pentru recuperarea salariilor restante. În paralel, Inspectorul ITF a întreprins demersurile necesare pentru executarea asigurării pe care nava o avea la societatea Rosgosstrakh, din Rusia, asigurare obligatorie începând cu data de 18 Ianuarie 2017 pentru toate navele sub orice pavilion. Arestarea navei Geo Star sub pavilion Togo și executarea asigurării sunt făcute în baza Convenției MLC 2006, ratificata și de România în anul 2015 și aplicată corespunzător de Autoritatea Navală Română prin PSC. România se numără printre primele țări în care se execută asigurarea de securitate financiară și este un exemplu practic de urmat pentru toti navigatorii români care se află în situație de neplată a salariilor de peste două luni. De reținut că această asigurare acoperă doar salariile și bonusurile pe patru luni pentru navigatorii aflați la navă, De aceea, este bine ca, în momentul în care s-au acumulat două luni de neplată, să fie informat clubul de asigurare P&I al navei de către navigatorii în cauză sau de organizația sindicală din care fac parte, pentru a duce demersurile privind plata celor patru salarii și repatrierea.Navigatorii de pe nava „Geo Star” nu și-au mai văzut familiile de peste un an, timp în care au trăit la bord în condiții improprii. Familiile lor nu au avut niciun venit în această perioadă, iar acum parcă nici nu le vine să creadă ca vor pleca, în sfarsit, acasă.Echipajul format din opt ucraineni și un rus a primit aproximativ 60.000 dolari din totalul de 142.500 de dolari cât are de recuperat”, a declarat Mihălcioiu.