Astăzi expiră termenul până la care fermierii mai pot cere subvenţiile pentru agricultură

Astăzi expiră termenul până la care fermierii mai pot cere subvențiile pentru agricultură

Deși se anunțase inițial că termenul limită pentru depunerea cererilor în vederea obținerii sprijinului financiar acordat pentru culturile de toamnă a fost prelungit cu o lună de zile, respectiv până la data de 15 noiembrie, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Constanța, Dumitru Mergiani a declarat ieri că, la nivelul județului Constanța, termenul legal va expira astăzi, cererile nemaifiind acceptate începând cu data de 1 noiembrie. Potrivit declarațiilor oferite de către directorul instituției, decizia reducerii termenului a fost luată la nivelul Ministerului Agriculturii și are în vedere doar o parte din județele României. „Inițial, când s-a decis prelungirea termenului s-a luat în considerare faptul că existau anumite județe din România unde cererea era sub așteptări. Astfel, fermierilor li s-a mai acordat o lună. Din fericire pentru noi, Constanța era unul din județele fruntașe la acest capitol, estimările fiind depășite la toate capitolele, ceea ce făcea practic inutilă această prelungire. În urma discuțiilor purtate ulterior la nivelul ministerului, s-a decis ca în cazul județelor unde gradul de depunere a cererilor este satisfăcător, printre care și Constanța, ultima dată legală pe cererea sprijinului să devină 31 octombrie. Pentru celelalte județe, ea va rămâne în continuare 15 noiembrie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Mergiani. Potrivit acestuia, până ieri, la centrul județean Constanța al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură fuseseră depuse 6.494 de cereri, pentru o suprafață totală de 274.149,971 hectare. Dintre acestea, 174.736,996 de hectare vor fi cultivate cu grâu, 633.341,635 de hectare cu rapiță și 36.071,340 de hectare cu alte culturi. Numărul total de bonuri valorice distribuite este de 17.890, din care 5.211 de bonuri pentru motorină, 7.211 de bonuri pentru sămânță, 4.826 de bonuri pentru îngrășăminte și 642 de bonuri pentru pesticide. Valoarea totală a bonurilor este de 128.937.255,00, din care 28.737.429,63 lei reprezintă valoarea bonurilor acordate pentru motorină, 55.417.355,04 lei reprezintă valoarea bonurilor acordate pentru sămânță, 40.975.778 lei reprezintă valoarea bonurilor acordate pentru îngrășăminte și 3.806.692,17 lei reprezintă valoarea bonurilor acordate pentru pesticide.Deși se anunțase inițial că termenul limită pentru depunerea cererilor în vederea obținerii sprijinului financiar acordat pentru culturile de toamnă a fost prelungit cu o lună de zile, respectiv până la data de 15 noiembrie, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Constanța, Dumitru Mergiani a declarat ieri că, la nivelul județului Constanța, termenul legal va expira astăzi, cererile nemaifiind acceptate începând cu data de 1 noiembrie. Potrivit declarațiilor oferite de către directorul instituției, decizia reducerii termenului a fost luată la nivelul Ministerului Agriculturii și are în vedere doar o parte din județele României. „Inițial, când s-a decis prelungirea termenului s-a luat în considerare faptul că existau anumite județe din România unde cererea era sub așteptări. Astfel, fermierilor li s-a mai acordat o lună. Din fericire pentru noi, Constanța era unul din județele fruntașe la acest capitol, estimările fiind depășite la toate capitolele, ceea ce făcea practic inutilă această prelungire. În urma discuțiilor purtate ulterior la nivelul ministerului, s-a decis ca în cazul județelor unde gradul de depunere a cererilor este satisfăcător, printre care și Constanța, ultima dată legală pe cererea sprijinului să devină 31 octombrie. Pentru celelalte județe, ea va rămâne în continuare 15 noiembrie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Mergiani. Potrivit acestuia, până ieri, la centrul județean Constanța al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură fuseseră depuse 6.494 de cereri, pentru o suprafață totală de 274.149,971 hectare. Dintre acestea, 174.736,996 de hectare vor fi cultivate cu grâu, 633.341,635 de hectare cu rapiță și 36.071,340 de hectare cu alte culturi. Numărul total de bonuri valorice distribuite este de 17.890, din care 5.211 de bonuri pentru motorină, 7.211 de bonuri pentru sămânță, 4.826 de bonuri pentru îngrășăminte și 642 de bonuri pentru pesticide. Valoarea totală a bonurilor este de 128.937.255,00, din care 28.737.429,63 lei reprezintă valoarea bonurilor acordate pentru motorină, 55.417.355,04 lei reprezintă valoarea bonurilor acordate pentru sămânță, 40.975.778 lei reprezintă valoarea bonurilor acordate pentru îngrășăminte și 3.806.692,17 lei reprezintă valoarea bonurilor acordate pentru pesticide.