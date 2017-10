Astăzi a avut loc evenimentul Ziua Portului Constanţa la Budapesta

Astăzi a avut loc evenimentul Ziua Portului Constanța la Budapesta

Peste 180 de reprezentanți ai comunității de afaceri ungare au participat, astăzi, 12 octombrie 2017, la cea de-a XI-a ediție a Zilei Portului Constanța la Budapesta, se arată într-un comunicat de presă al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța,Evenimentul, devenit un reper pentru domeniul transporturilor și logisticii din Ungaria, a avut loc la sala de conferințe a hotelului Aquaworld din Budapesta și este organizat, an de an, de CNAPMC, cu scopul de a promova oportunitățile pe care le oferă portul Constanța pentru companiile ungare și din zonă.Evenimentul urmărește realizarea unui parteneriat reciproc avantajos între firmele care își desfășoară activitatea în domeniul portuar și domenii conexe, cu scopul intensificării fluxului diferitelor categorii de mărfuri între companiile din Ungaria, zona adiacentă, și portul Constanța.Directorul general adjunct al CN APM SA Constanța, Marian Tănase, a declarat că „acest eveniment nu este despre administrația portuară, ci despre portul Constanța, despre operatorii care dezvoltă afaceri în port, despre facilitățile pe care le oferă și despre investițiile care se fac pe platforma portuară. Suntem aici pentru a afla ce putem face mai mult pentru dezvoltarea relațiilor cu partenerii maghiari”.Ambasadorul României în Ungaria, Marius Gabriel Lazurca, un susținător al eforturilor de promovare a portului Constanța, a menționat că la nivel politic și economic se observă o colaborare mai intensă cu Ungaria în special pe teme precum comerțul, investițiile și conexiunile de transport. În acest context, portul Constanța are rolul său de a promova avantajele transportului pe Dunăre până în portul Constanța, de a prezenta avantajele acestei rute de transport pentru economia Ungariei.Cifrele de trafic sunt încurajatoare, înregistrându-se o creștere constantă în ultimii ani. Traficul de mărfuri între porturile din Ungaria și portul Constanța a fost, în primele 9 luni ale acestui an, de peste 2,7 milioane tone, din care aproape 2 milioane tone o reprezintă cerealele. În aceeași perioadă a anului trecut, traficul de mărfuri fusese de 2,5 milioane tone.Anul trecut, traficul naval de mărfuri între cele două țări a atins 3,7 milioane tone, în 2017 existând premisele de a se depăși aceste valori. Către sau dinspre Ungaria tranzitează portul Constanța mărfuri din Argentina, Israel, Georgia, Coreea de Sud, Cipru, Spania, Tunisia, Sudan, Maroc, etc. Astfel, portul Constanța, împreună cu partenerii săi, se axează pe consolidarea rolului său de port principal de tranzit pentru Ungaria, în condițiile unei piețe cu concurență acerbă.În prezentarea celor mai noi informații despre portul Constanța, Andra Opreanu, reprezentantul CN APM SA Constanța, a inclus investițiile în derulare, planurile de dezvoltare pe care le are în vedere administrația portuară în special în infrastructură, eforturile de consolidare a poziției portului pe rutele de transport și în principal pe Drumul mătăsii, prin parteneriatele pe care le realizează cu porturi importante din zonă.Au fost evidențiate cifrele de trafic înregistrate până la această dată în cazul cerealelor, rezultate spectaculoase care vor clasa și în acest an portul Constanța pe primul loc în Europa la exportul de cereale. Pe primele nouă luni ale anului 2017, în porturile maritime românești s-a înregistrat un trafic total de 42.336.157 tone marfă, din care traficul de cereale a fost de 13.618.757 tone.Toate edițiile acestui eveniment, în care au fost realizate numeroase întâlniri de afaceri între reprezentanții portului Constanța și cei ai celor mai importante autorități și companii maghiare, au condus la un parteneriat solid, cu rezultate elocvente.Partenerii CN APM SA în cadrul acestui eveniment: Comvex, Constanța South Container Terminal (CSCT), Socep, TTS Operator, Silk Route Shipping, au avut oportunitatea de a-și prezenta cele mai recente investiții, planurile de dezvoltare și oferta de afaceri pentru partenerii actuali și cei potențiali din Ungaria.Ziua Portului Constanța la Budapesta s-a axat, în principal, pe contactele directe de afaceri, delegații companiilor prezente având posibilitatea de a discuta concret pe temele de interes în cadrul întâlnirilor Business to Business.Pe parcursul vizitei în Ungaria delegația CN APM SA Constanța a vizitat operatori importanți din porturile dunărene, specializați pe transportul de cereale, containere sau minereuri de fier, precum și centre logistice.Interesul arătat până acum de companiile din Ungaria pentru evenimentele de promovare a portului Constanța indică un mesaj pozitiv pentru potențialul de dezvoltare a relațiilor bilaterale româno-maghiare în ceea ce privește transportul naval de mărfuri, se arată în comunicatul de presă.