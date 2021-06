Aspiratoarele Karcher, variante ideale pentru cei care caută performanță la prețuri convenabile

Karcher este unul dintre cei mai cunoscuți producători de aspiratoare și instrumente de curățare din lume, care ține totodată pasul și cu noile tendințe. Există în oferta Karcher acum și aspiratoare robot, pe lângă clasicele deja aspiratoare WD, cu sac sau fără, care au devenit atât de populare. Și despre acestea din urmă vom vorbi acum.Dacă ai o terasă, un balcon sau o curte, atunci când vine vorba de aspiratoare, există o variantă care îndeplinește toate cerințele necesare atât în interiorul locuinței, cât și în exterior. Este vorba de aspiratoarele Karcher.Un aspirator Karcher multifuncțional din seria WD e suficient de puternic pentru a aspira frunze, crenguțe, păr de animale, apă, ba chiar și pietricele, deci îți lasă curtea sau terasa impecabile, indiferent de dimensiunea acestora. În plus, are și opțiunea de a sufla aer cu putere, deci poate fi folosit și ca suflantă de frunze.Majoritatea modelelor de aspirator Karcher WD au motoare foarte puternice, dar folosesc foarte puțină electricitate. Aspectul lor robust și simplu, cu recipient de plastic de 20 de litri sau cu saci mari de hârtie, în funcție de model, le face rezistente la lovituri și au un filtru care le ajută să aspire atât „uscat”, cât și „umed”.Poate fi folosit în toate zonele casei, fiind super eficient asupra oricărui tip de murdărie: fină, mare, uscată sau umedă. Mai mult, poate fi folosit afară, aspirând frunze, crenguțe, nisip și chiar pietre. În plus, e un excelent aspirator pentru interiorul mașinii, absorbind murdăria și praful din cele mai ascunse cotloane.Design-ul său extrem de simplu și ușurința de montat și demontat, cu sistemul Pull&Push, de schimbare a sacului de hârtie (pentru anumite modele), dar și spațiul special de așezat furtunul aspiratorului îl fac foarte ergonomic și versatil.Poate singurul său dezavantaj este că este mai zgomotos decât alte tipuri de aspiratoare, dar asta se datorează puterii sale și a capacității de aspirare.Un alt avantaj al aspiratoarelor Karcher sunt cablurile lungi de 2,2 metri, care îți permit accesul în orice loc al casei.Marea majoritate a cumpărătorilor sunt între mulțumiți și foarte mulțumiți de achiziționarea acestui aspirator. De fapt, 87% din evaluări au mai mult de 4 stele.Opiniile care vorbesc despre puterea de aspirație pot fi evidențiate, fiind capabil de orice și oferind o mare versatilitate care vă permite să accesați orice colț fără complicații.Se spune că oferă o durabilitate mare și performanțe mai bune decât alte mărci, fiind foarte utile chiar și pentru terase.Aspiratorul este capabil să aspire și să sufle, pe lângă absorbția lichidelor, a frunzelor sau a oricărui tip de murdărie.Prin urmare, dacă ceea ce căutați este calitatea într-un aspirator multifuncțional atât pentru utilizare sporadică, cât și pentru utilizare mai intensă, atunci Karcher una dintre cele mai eficiente opțiuni dintre toate. Pe eMAG, de exemplu, aspiratorul multifuncțional Karcher WD3 are o medie a notelor de 4,8 stele, din cinci, din 495 de review-uri.Karcher WD5 are o medie de 4,85 și review-uri mai mult decât favorabile.„Aspira bine, chiar dacă piesele sunt de plastic, ușurele, sunt de calitate și nu dă impresia că ai căra după tine un monstru. Te descurci să-l pui în funcțiune chiar şi fără instrucțiuni! Are şi un sac de 25 l grozav. Raport calitate-preț bun, te-ai aştepta să zboare dar încă nu i-au pus aripi! Recomand cu căldură mai ales pentru spații industriale sau mari!”, scrie user-ul Andrei Iulian, care se declară mulțumit de aspiratorul său Karcher achiziționat.„Este un aspirator genial, eu de cand il am aspir inclusiv terasa si balcoanele.Consumabilele sunt ieftine si merita toti banii.El vine cu tot ce ai putea avea nevoie si functia de suflare este foarte tare pentru frunzele din terasa.Iar puterea este asa bine optimizata pt ca eu aveam un aspirator mult mai ieftin pe care scria 1700W si nu se compara cu acest aspirator in niciun fel”, scrie și Vasile Alin Andrei, un alt utilizator mulțumit.