Asociațiile piloților maritimi solicită renunțarea la transferul pilotajului în administrarea statului

„În unanimitate, asociațiile profesionale ale piloților s-au exprimat în favoarea păstrării actualului sistem de prestare a activității de pilotaj, respectiv prin operatori economici autorizați. Aceste puncte de vedere au fost transmise în repetate rânduri Administrației porturilor. Din păcate nu au fost luate în seamă, ba mai mult, nimeni din conducerea CNAPMC Constanța nu a găsit de cuviință să răspundă adreselor repetate făcute de aceste asociații. Am așteptat în zadar dialogul. Am așteptat să fim ascultați, consultați, am așteptat ca opiniile noastre să conteze. Administrația face ce face dintotdeauna – ne ignoră”, se spune în memoriu.







Temerile piloților





Documentul dezvăluie principalele temeri ale piloților. Astăzi, în sectorul pilotajului maritim activează direct sau indirect 250 de angajați (piloți maritimi, piloți maritimi aspiranți, echipajele pilotinelor, dispeceri, personal auxiliar și administrativ. Or, CNPAMC „propune o schemă care să preia între 50 și 60 de angajați. Ce îi așteaptă pe restul de aproape 200? Concedierea colectivă. Oamenii vor rămâne pe drumuri pentru că aceste companii vor dispărea.”





În prezent – se arată în memoriu – „angajații sunt mulțumiți de actualul sistem. Muncesc într-un mediu profesionist, alături de profesioniști, sunt remunerați corespunzător, au un program de lucru care să le permită un timp de odihnă suplimentar și, cel mai important, au asigurat locul de muncă. Serviciul de pilotaj impune un înalt nivel de pregătire și experiență, iar riscurile pe care și le asumă pilotul impun o capacitate decizională deosebită. Având în vedere că brevetul de pilot poate fi obținut numai de persoane care provin din personalul navigant de nivel managerial, un nivel scăzut al salarizării coroborat cu un program de lucru în ture (așa cum propune Administrația) determină, indiscutabil, un dezinteres din partea celor ce pot practica această meserie, cu riscul de a conduce la lipsa de personal de specialitate pe termen mediu și lung.”



Efectele trecerii pilotajului la stat





În concluzie, spun autorii, efectele schimbării modului de administrare a serviciului de pilotaj sunt următoarele:



„- Calitatea serviciului și siguranța activităților vor avea de suferit. Programul de lucru propus (12/24 și 12/48), reducerea numărului de piloți, scăderea veniturilor angajaților (venitul pe ora muncită) și reducerea numărului de pilotine de la 15 la 4 vor conduce inevitabil la acest deznodământ;



- Statul român va pierde 2.500.000 euro anual, bani încasați de la operatorii economici autorizați, sub forma redevenței de 25% din veniturile realizate de pilotaj;



- Aproape 200 de angajați își vor pierde locurile de muncă;



- Statul român preia toată răspunderea în cazul apariției unui prejudiciu cauzat din culpa unuia dintre angajații săi;



- Apare un risc inexistent astăzi și anume riscul blocării activității pe platforma portuară cauzat de greva declanșată de o formațiune sindicală a piloților maritimi angajați la CNAPMC (drept garantat de Constituția României).”





Memoriul este semnat de 107 piloți maritimi, membrii ai celor trei asociații profesionale, care reprezintă 97% din numărul total al piloților maritimi activi din România.



Pentru Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, care este obligată să organizeze propriul său corp de piloți până la data de 31 decembrie 2020, situația devine extrem de complicată. În prezent, ea se află la mâna piloților, iar aceștia știu foarte bine ce carte mare au în mână. Dacă Administrația Portuară nu le oferă piloților ceea ce își doresc (program de lucru și venituri atractive, plus condiții de muncă în siguranță), există riscul să se trezească la ora H că are prea puțini piloți pentru executarea acestui serviciu de siguranță a navigației, fapt ce ar pune în pericol desfășurarea activităților portuare.





Ce ar trebuie făcut pentru evitarea unui blocaj cu consecințe inimaginabile pentru porturile românești și economia națională? Există doar două soluții: fie Ministerul Transporturilor satisface solicitarea asociațiilor piloților și renunță la schimbarea modului de administrare al acestui serviciu; fie CNAPMC le oferă piloților – în condiții de transparență totală - contracte de muncă de nerefuzat.

