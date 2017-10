Asociaţia Română a Exportatorilor are un nou preşedinte

Asociația Română a Exportatorilor are un nou președinte

Asociația Română a Exportatorilor (AREX) are un nou consiliu director format din cinci membri, sub conducerea lui Marian Năstase, președintele consiliului de administrație al companiei Alro. Celelalte patru poziții, de vicepreședinte, sunt ocupate de: Traian Halalai, președintele EximBank, Gabriel Comănescu, președintele Upetrom Group, Daniel Anghel, partner - indirect taxes la PwC, și Zoltan Prosszer, CEO al Romcab.AREX s-a înființat în primăvara acestui an și, în doar câteva luni de funcționare, a ajuns la aproape 100 de membri, devenind un jucător puternic, o voce a exportatorilor.Într-o primă etapă, AREX își propune inventarierea problemelor cu care se confruntă companiile exportatoare și stabilirea modalităților prin care acestea să fie abordate în dialogul cu autoritățile competente. Asociația le oferă companiilor membre: acces rapid la informații privind oportunitățile de afaceri din afara României și sprijin în contactarea potențialilor parteneri externi pe baza cooperării cu rețeaua de birouri de promovare comercial-economică a Ministerului Economiei; facilitarea participării la evenimente internaționale de business și misiuni economice oficiale; acces la materiale de informare, studii și analize de piață.AREX este o organizație non profit, profesională, neguvernamentală, deschisă oricărei companii exportatoare românești, obținerea calității de membru neimplicând nicio contribuție financiară.Membrii fondatori ai asociației sunt: AAGES, Adrem INvest, Alro Slatina, Asam, Astra Vagoane Calatori, Atero, Axeon Airfresh, Betak, Cesiro, Chircu Prod-Impex Company, Comes, Cupamarcu Prodcom, Delta Invest, Donalam, Elmas, EximBank, General Turbo, GIC Nosag Metal, Girexim Universal, Global Art Production, Grup Servicii Petroliere, I.M.S. Werkyeugbau, ICME ECAB, IMATEX, Institutul de Proiectari Energetice, Laprom Trading, M G TEC Grup, Mandra, Metrom Trading, Minitehnicus, Mopan, Moviplast, Polimed Com, Popeci Utilaj Greu, Pricewaterhousecoopers Tax Advisor&Accountants, Procera Agrochemicals Romania, Ramoss Com, Retrasib, Rofelix Univers, Rom Paper, Rombat, Romcab, Romelectro, Ronera Rubber, Rowo, Sinteza, Sofiaman Impex, Taparo, Tehno World, Totalgaz Industrie, Upetrom 1 Mai, Utilnavorep, Uzinsider Techno, Valnex, Vanelli.