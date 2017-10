Aşii economiei locale, premiaţi de Camera de Comerţ

Așii economiei locale, premiați de Camera de Comerț

Ieri, seară, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a premiat cele mai bune firme locale. „Au fost condensate mai multe grupe și subgrupe, din cadrul celor 6 mari domenii de activitate. Astfel, de la 41 de subdomenii în 2006, acum am ajuns la 38, ceea ce a determinat reducerea numărului de firme clasate pe primele trei locuri în top”, a spus Mihai Daraban, președintele CCINA. Din cele 23.371 de societăți comerciale din județul Constanța, care au depus bilanțurile financiar-contabile pe anul 2006, au fost selectate pentru top 2.540 de firme. Indicatorii generali, utilizați pentru ierarhizare, au fost cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului, eficiența utilizării resurselor umane și capitalului și efortul de dezvoltare. Pe primele trei locuri la fiecare categorie s-au clasat 290 de firme. Cum era de așteptat, rafinăriile și șantierele navale ocupă primele locuri în clasamente. De asemenea, multe firme care se clasau anul trecut pe poziții fruntașe au ieșit din top, datorită numărului mare de investiții făcute în acest an. Prezent la eveniment, Ovidiu Silagy, ministrul IMM-urilor, comerțului, turismului și profesiilor liberale, a amintit de fondurile structurale și de stat care pot fi contractate de firme, începând cu 2008, cu ajutorul cărora economia județeană se poate dezvolta și mai mult: „Domeniile de succes din Constanța sunt clare. În prezent, portul și petrochimia înregistrează cele mai mari profituri. Și turismul trebuie să se dezvolte, cu cel puțin 20%, pentru a ajunge la un nivel similar cu cel din Europa. În acest an, creșterea a fost de numai 2%”. Dănuț Culețu, prefectul județului Constanța, i-a îndemnat pe investitorii locali să acorde o mare atenție investițiilor de viitor, pentru a putea depăși județul Timișoara în clasamentul național. Topul firmelor după cifra de afaceri 1. Rompetrol Rafinare SA – 5.396.469.349 lei 2. Enel Distribuție Dobrogea SA – 732.975.284 lei 3. Daewoo Mangalia Heavy Industries SA – 682.770.771 lei 4. Rompetrol Petrochemicals SRL – 430.074.270 lei 5. Șantierul Naval Constanța SA – 376.455.695 lei Topul firmelor după profitul brut 1. Enel Distribuție Dobrogea SA – 125.897.068 lei 2. Constanța South Container Terminal SRL – 40.759.943 lei 3. Rompetrol Petrochemicals SRL – 40.738.379 lei 4. Celco SA – 38.331.366 lei 5. CN Administrația Porturilor Maritime SA – 31.472.083 lei Topul firmelor după veniturile la export 1. Rompetrol Rafinare SA 2. Daewoo Mangalia Heavy Industries SA 3. Șantierul Naval Constanța SA 4. Tomini Trading SRL 5. Rompetrol Petrochemicals 