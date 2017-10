Asiguratorii se tem că vor fi fraudaţi prin procedura de constatare amiabilă a accidentelor

Asiguratorii se tem că vor fi fraudați prin procedura de constatare amiabilă a accidentelor

Introducerea de la 1 iulie 2009 a procedurii de constatare amiabilă a accidentelor este întâmpinată cu neîncredere de asiguratori. Adrian Curta, directorul general al Dexasig Broker de Asigurare, și-a exprimat public pesimismul, în cadrul seminarului pe această temă, organizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). „Serviciile de daune nu sunt pregătite să aplice noua metodă – a declarat el. Au mari probleme în rezolvarea dosarelor de daune pe procedurile actuale. Este nevoie de instruirea teoretică și practică a inspectorilor de daune, astfel încât să nu fie prejudiciată niciuna dintre părți - asigurat, asigurator sau păgubit și pentru evitarea creșterii numărului de reclamații, dispute, litigii. Dacă mergeți la oricare dintre sucursalele societăților de asigurări din Constanța, nu o să găsiți niciun material de informare a clienților despre ceea ce se va întâmpla de la 1 iulie.” Curta susține că procedura urmează să se aplice într-un moment neprielnic. În această perioadă - spune el - asiguratorii sunt în plin proces de reducere a cheltuielilor salariale cu personalul propriu, inclusiv în departamentele de daune, care au rolul cel mai important în aplicarea procedurii de constatare amiabilă. Alți participanți la seminar, reprezentanți ai asiguratorilor, au constatat că participanții la trafic nu au fost informați asupra procedurii. În opinia lor, misiunea de a o populariza i-ar reveni televiziunii. Nu este pentru prima dată când companiile de asigurări pasează responsabilitatea informării și educării pieței, deși chestiunea în cauză face parte din afacerea lor. Odată cu aplicarea constatării amiabile, rolul inspectorilor de daune crește. Societățile de asigurări vor trebui să aibă oameni bine pregătiți, cu respect față de lege și frică de Dumnezeu, care să nu se lase mituiți și să fie în stare să dejoace tentativele de fraudă. „Aplicarea procedurii de constatare amiabilă a accidentelor nu va fi scutită de tentative de eludare a legii din partea unor șoferi și proprietari de autovehicule, care vor încerca să tragă pe sfoară societățile de asigurări - apreciază Mona Cucu, directorul direcției generale reglementări și autorizări asigurări obligatorii Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Asiguratorii vor trebui să aibă inspectori de daune bine instruiți, care să verifice în mod profesionist cele declarate de protagoniștii evenimentelor. Mai mult, legat de posibilitatea de fraudare, companiile vor trebui să dețină un corp de investigatori. Societatea de asigurări va stabili dreptul la despăgubire pe baza probelor pe care le are la dispoziție: vizualizarea ava-riei, declarațiile părților, documentul de constatare amiabilă, deplasarea la fața locului și orice alte mijloace pe care le consideră necesare. Specialiștii din departamentele de daune vor trebui să determine dacă există o tentativă de fraudare sau nu. Fiecare societate de asigurări are norme interne care prevăd că, atunci când există suspiciuni privind fraudarea, sunt necesare verificări supli-mentare. Și în prezent societățile cer foarte multe informații suplimentare de la cei implicați în evenimente. Există multe me-tode de identificare a fraudelor și de stabilire a dreptului la despăgubire. În cazul constatării amiabile, frauda este mult mai ușor de combătut, decât în cazul în care constatarea accidentului s-a făcut printr-un proces verbal întocmit de poliție. Procesul verbal este greu de răsturnat în instanță, chiar dacă societatea de asigurări are multe probe care îl combat. De multe ori, societățile de asigurări pierd pentru că procesul verbal nu a fost contestat”.