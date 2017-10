Asigurările RCA se modifică. Vezi ce drepturi noi ai

Asigurătorii care nu își îndeplinesc obligațiile ce decurg din polițele RCA, sau și le îndeplinesc defectuos, vor plăti, pentru fiecare zi de întârziere, penalizări de 0,2% din valoarea despăgubirii cuvenite. Totodată, pentru polițele emise începând cu data de 1 ianuarie 2012, sistemul bonus - malus se va aplica și asiguraților persoane juridice.Acestea sunt unele dintre principalele modificări aduse legislației secundare cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, aprobată de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) în ședința de marți.„Decizia Consiliului CSA de modificare a reglementărilor cu privire la RCA a fost motivată de volumul de sesizări și reclamații legate de plata despăgubirilor pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto. Aceste schimbări, corelate cu o monitorizare riguroasă a evoluțiilor și tendințelor înregistrate pe segmentul RCA, vizează obținerea unui nivel optim de protecție a asiguraților și păgubiților, prin îmbunătățirea calității serviciilor oferite de asigurători“, a declarat președintele CSA, Constantin Buzoianu.Iată care sunt celelalte modificări aduse normei privind asigurarea RCA, ce vizează cu precădere protecția persoanei păgubite: Asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii dacă în termen de cel mult trei luni de la avizarea producerii daunei nu a notificat păgubitului respingerea pretențiilor de despăgubire, precum și motivele respingerii. De asemenea, termenul în care asigurătorul are obligația de a comunica asiguratului / păgubitului intenția de a desfășura investigații a fost redus de la zece zile la cinci zile lucrătoare.În cazul daunelor pentru care valoarea reparațiilor este posibil să depășească valoarea vehiculului avariat, asigurătorul are obligația de a comunica păgubitului, în termen de zece zile de la data avizării daunei, valoarea maximă a despăgubirii ce poate fi acordată.În plus, începând cu anul 2012 se vor atinge limitele de despăgubire impuse la nivel european, astfel: Pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabilește la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României. Pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabilește la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României.O altă modificare: în situația în care din motive tehnice baza de date CEDAM nu poate fi interogată sau datele oferite sunt în neconcordanță cu documentele prezentate de asigurat, asigurătorul trebuie să țină cont de documentele puse la dispoziție de asigurat, în vederea stabilirii bonusului sau malusului.Toate modificările prezentate mai sus vor intra în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial.CSA a discutat și analizat propu-nerile de modificare a reglementărilor privind RCA împreună cu asociațiile profesionale ale pieței de asigurări - UNSAR și UNSICAR, au precizat reprezentanții CSA.