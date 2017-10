Asigurarea RCA variază între 316 şi 975 lei

De la o firmă la alta,

Asigurarea RCA variază între 316 și 975 lei

Alegerea poliței RCA poate fi dificilă, în special într-un an atât de agitat cum este 2009. Oferta firmelor de profil este extrem de diversificată – nu neapărat din punct de vedere al beneficiilor oferite, ci din perspectiva prețului. Oricum, din estimările asiguratorilor, tarifele vor crește simțitor din 2010, în unele cazuri cu până la 20%. Spre exemplu, un constănțean în vârstă de 26 ani, persoană fizică, care are un Logan (capacitate cilindrică de 1.400 – 1.600 cmc), plătește pentru polița RCA, în funcție de firma aleasă, o sumă cuprinsă între 394 și 975 lei/an. Iată tarifele practicate de fiecare societate în parte, pentru anul în curs, potrivit portalului de centralizare www.rca-ieftin.ro – Astra Asigurări 394 lei, Carpatica Asig 447 lei, Euroins 456 lei, Ardaf 460 lei, Uniqa 513 lei, BCR Asigurări 550 lei, Groupama 562 lei, Omniasig 633 lei, Asirom 975 lei. Pentru aceeași mașină, tarifele RCA pe șase luni sunt următoarele – Astra Asigurări 183 lei, Euroins 228 lei, Carpatica Asig 230 lei, Ardaf 232 lei, Uniqa 247 lei, Groupama 264 lei, BCR Asigurări 267 lei, Omniasig 303 lei, Asirom 429 lei. Pentru o persoană fizică, cea mai ieftină asigurare RCA pe 12 luni costă 316 lei, pentru o mașină cu o capacitate cilindrică mai mică de 1.000 cmc. Pentru persoanele juridice, tarifele cresc simțitor. Pentru același model Dacia, cu aceeași capacitate cilindrică, tarifele pentru 12 luni sunt următoarele – Carpatica Asig 693 lei, Ardaf 735 lei, BCR Asigurări 752 lei, Astra Asigurări 804 lei, Euroins 816 lei, Groupama 834 lei, Uniqa 865 lei, Asirom 898 lei, Omniasig 1207 lei. Pentru șase luni, ordinea se schimbă – Carpatica 357 lei, BCR Asigurări 366 lei, Astra Asigurări 372 lei, Ardaf 372 lei, Groupama 391 lei, Asirom 394 lei, Euroins 408 lei, Uniqa 415 lei, Omniasig 583 lei. Tarifele RCA cresc simțitor, dacă mașina are un motor mai bun. Astfel, pentru o mașină Volkswagen, cu o capacitate cilindrică de 1.801 – 2.000 cmc, o persoană fizică din Con-stanța, în vârstă de 26 ani, prețurile sunt următoarele, pentru 12 luni: Astra Asigurări 564 lei, Ardaf 569 lei, Euroins 648 lei, Carpatica Asig 661 lei, BCR Asigurări 752 lei, Uniqa 759 lei, Groupama 924 lei, Omniasig 938 lei, Asirom 1.186 lei. Pentru șase luni, tarifele sunt după cum urmează – Astra Asigurări 262 lei, Ardaf 287 lei, Euroins 324 lei, Carpatica Asig 348 lei, Uniqa 364 lei, BCR Asigurări 366 lei, Groupama 434 lei, Omniasig 450 lei, Asirom 520 lei. Pentru o firmă, tarifele RCA pentru o autoutilitară Renault, cu masa cuprinsă între 2.301 și 3.500 kilogra-me, sunt următoarele (pe 12 luni): Carpatica Asig 1.074 lei, Asirom 1.113 lei, Ardaf 1.195 lei, Astra Asigurări 1.206 lei, BCR Asigurări 1.250 lei, Grou-pama 1.324 lei, Euroins 1.524 lei, Uniqa 1.651 lei, Omniasig 1.852 lei. Important de reținut – dacă valoarea poliței este mică, atunci limita minimă de la care RCA se activează este mai mare.