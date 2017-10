Asigurarea obligatorie a locuinţelor, amânată până la vară

Ultima... strigare:

Asigurarea obligatorie a locuințelor, amânată până la vară

l Acest tip de asigurare acoperă daunele provocate de calamități naturale precum inundații, alunecări de teren și cutremur l Prețul este de 20 euro pe an pentru locuințe din beton (tip A) și de 10 euro pe an, pentru case din chirpici (tip B) l Amenda pentru cei care vor ignora decizia Guvernului este de 500 de lei l Proprietarii care au o asigurare facultativă a locuinței nu sunt nevoiți să-și facă și asigurare obligatorie După ce deputații au adus o serie de modificări legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor, termenul-limită până la care proprietarii aveau obligația de a încheia o asigurare devenise incert în ultima perioadă. Se pare că apele s-au limpezit, întrucât, deși inițial Executivul anunțase că plățile trebuiau să se facă până la 15 ianuarie a.c., acum, asigurarea obligatorie are scadența în vară, mai exact pe data de 15 iulie. De subliniat că acest tip de asigurare a fost impus de valurile repetate de inundații care au afectat România. Proprietarii care deja au încheiat o asigurare facultativă a locuinței nu mai au motive să aplece urechea la zvonuri, întrucât Executivul a stabilit ca această categorie de asigurați să nu mai plătească și polița obligatorie. Atenție! Nu uitați să vă achitați de această obligație, pentru că amenda se ridică la 500 de lei! Pentru depistarea contravenienților, companiile de asigurări înscrise în acest program vor trimite către autoritățile locale listele cu locuințele asigurate, urmând ca acestea să expedieze o notificare proprietarilor pasibili de amendă. Important este ca, înainte de orice, oamenii să înțeleagă cât de utilă este această poliță. Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), compania care emite polițele obligatorii, și-a început activitatea de subscriere în iulie anul trecut. Baza de date a PAID-ului cuprinde, în acest moment, jumătate din cele 8,3 milioane de locuințe asigurabile la nivel național. Referitor la asigurarea facultativă a locuinței, firmele de asigurări includ, pe lângă riscurile asigurate prin polița obligatorie și riscuri suplimentare, precum incendiu, explozie, asigurări bunuri din locuință, asigurări daune produse de spargerea conductelor, răspun-derea față de terți, unele incluse cu titlu gratuit în polița de asigurare. Potrivit statisticilor, din 6,5 milioane de proprietari, doar 300.000 de români aveau asigurare obligatorie pentru casă.