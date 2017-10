Asigurarea casei este obligatorie, dar „facultativă“

1

legea asta e hotie pe fata

In cazul apartamentelor, se asigura suma de 20.000E. dar ce apartament costa atit? Daca patesti ceva, asigurarea nu te ajuta cu nimic... Pe de alta parte, cate blocuri ati vazut voi prabusite? Doar in '77. trei sau patru. In Bucuresti. Atunci, de ce sa platim? Daca se dadeau banii la stat, intelegeam: o noua taxa. dar de ce sa facem avere -fara nici o raspundere din partea lor- unor firme private? Legea a fost total gresita! Un abuz pe fata.