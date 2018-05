ASF promovează educația financiară în rândul copiilor și tinerilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va organiza și în acest an, în cadrul Global Money Week (12-18 martie 2018), o serie de acțiuni dedicate promovării educației financiare în rândul copiilor și tinerilor.Primul eveniment din săptămâna GMW a reunit astăzi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare.“ASF are în derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiară care vizează, în principal, creșterea gradului de înțelegere a conceptelor și a noțiunilor financiare. Acest demers va aduce în timp beneficii reale consumatorilor de servicii și produse financiare non-bancare“, a declarat Prim-vicepreședintele ASF, domnul Ovidiu Wlassopol, prezent la evenimentul de la BVB.Proiectele de educație financiară ale ASF au avut o contribuție importantă la obținerea premiului Country Award pentru regiunea Europa și Asia Centrală, câștigat de România anul trecut. Distincția a fost acordată la Berlin de Child & Youth Finance International (CYFI), organizatorul GMW și una dintre cele mai importante organizații non-guvernamentale din lume.Programul de educație financiară al ASF, pentru anul școlar 2017-2018, include 159 de școli din 28 județe și Municipiul București. Numărul estimat al elevilor care vor participa la acest program se ridică la peste 22.000. Totodată, în cadrul Laboratorului Academic, programul ASF destinat dezvoltării educației financiare în învățământul universitar, vor participa 9 centre universitare din întreaga țară.‘’Educația financiară și protecția consumatorilor reprezintă două obiective fundamentale pentru ASF. Nu putem vorbi despre o dezvoltare sănătoasă a piețelor financiare, în absența unor consumatori care să cunoască bine produsele și serviciile pe care le achiziționează”, a declarat Președintele ASF, domnul Leonardo Badea.Global Money Week este un eveniment internațional în cadrul căruia comunități întregi își unesc eforturile pentru a stimula o mai bună cunoaștere a mediului financiar, pentru înlăturarea politicilor financiare depășite și pentru a oferi tinerilor instrumentele și inspirația necesare pentru a-și modela propriul viitor. Anual, această inițiativă reunește organizații din peste 120 de țări și implică aproape 6 milioane de copii și tineri. În acest an, activitățile GMW vor avea loc sub titlul Money Matters Matter.Evenimentele organizate de ASF în săptămâna GMW sunt următoarele:• 12 martie 2018Seminar interactiv despre produse financiare non-bancare pentru liceeniLansare carte de educație financiară destinată copiilor din clasele primare - ASF, Biblioteca Centrală Universitară și Editura Didactică și Pedagogică• 13 martie 2018Donație de cărți realizată de entitățile pieței financiare către biblioteci școlare din Municipiul BucureștiPrimul concurs de debate pe teme financiare non-bancare pentru liceeni. Organizatori: ASF, Fundația Dreptul la Educație, Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR), OK Center. Liceenii care vor participa la competiția de debate trebuie să argumenteze pro și contra pe 3 teme financiare: Ar trebui ca fiecare individ să aibă un nivel minim de educație financiară pentru a putea investi pe piața de capital? Ar trebui limitată investiția personală în piața de capital la un procent din avuția proprie? Ar trebui ca părinții să-și facă asigurare de viață?• 14 martie 2018Seminar despre asigurarea de răspundere civilă aferentă cadrelor medicaleA doua ediție a seminarului dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar, organizat împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, ce are ca obiectiv promovarea modernizării și actualizării informației din programa școlarăA doua ediție a Galei EduFin. Evenimentul va premia cele mai importante contribuții la promovarea importanței educației financiare• 15 martie 2018Ziua Internațională a Consumatorului. Pentru prima dată, în această zi, va circula în centrul Bucureștiului Autobuzul Consumatorului, pus la dispoziție de ASF, în care bucureștenii vor putea călători gratuit și vor putea să se informeze despre piețele financiare non-bancare, produsele și serviciile disponibile pe aceste piețe și modalitatea de a proteja drepturile consumatorilor.Depozitarul Central va oferi gratuit, începând cu 15.03.2018 și continuând pe parcursul unei luni de zile, serviciul de actualizare a contului IBAN.• 16 martie 2018Concurs de proiecte de educație financiară pentru elevi în cadrul unor unități de învățământ care fac parte din programul de educație financiară al ASFProgram special de educație financiară destinat grădinițelor*********ASF este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcționare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.