Şase nave avertizate cu „cartonaş galben“, de ITF România

Șase nave avertizate cu „cartonaș galben“, de ITF România

Rezultatele primei zile a Black Sea Campaign 2014 (campania împotriva navelor sub standard) sunt dramatice. Inspecțiile efectuate de echipele comune ale ITF România, Sindicatului Liber al Navigatorilor, FNSP și ANR demonstrează că pe navele care vin în porturile maritime românești nu se respectă Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006 și se încalcă grosolan drepturile echipajelor. Pe șase dintre cele șapte vapoare inspectate - „Al Mortada” (pavilion Comore), „Nawal F” (Togo), „Harmony” (Tanzania), „Island Challenger” (Cipru), „Haci Rustu” (Turcia) și „Sunrice R” (Sierra Leone) - au fost găsite următoarele nereguli: nu există contracte colective de muncă; salariile sunt mici, sub nivelul contractelor naționale sau de tip ITF; cu excepția lui „Haci Rustu”, navele nu au putut prezenta certificatele de asigurare P&I, pentru echipaje. Pe nava „Harmony”, se aflau patru marinari români, iar pe „Island Challenger”, șase români.Inspectoratul ITF România a dat avertismente scrise celor șase nave, atenționând armatorii să îndrepte cât mai repede neregulile constatate. În caz contrar, vor fi puse pe lista neagră a ITF.Singura navă care s-a conformat prevederilor MLC - 2006 este „Nocc Coral” (Insulele Marshall).