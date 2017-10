Şase marinari de pe „Minerva II” refuză să mai lucreze

Șase marinari de pe „Minerva II” refuză să mai lucreze

Vrachierul de 3.327 tdw „Minerva II”, sub pavilion panamez, a acostat în dana 115, din portul Constanța. Nava a venit din portul bulgăresc Burgas. Ieri, în timp ce „Minerva II” se afla sub operare, a fost chemat la bord inspectorul ITF - România, Adrian Mihălcioiu. Cei opt navigatori de la bord - românii Mihai Covalev (șef mecanic), Rareș Casian (motorist), Ion Bodescu (nostrom) și patru ucraineni – sunt nemulțumiți că nu și-au primit salariile pe trei luni. Șase dintre membrii echipajului (cei trei români și ucrainenii Oleksiy Gon-charov, N. Lomineishvilly și Sergey Doroshchuc) au semnat o notă de protest adresată Federației Internaționale a Transportatorilor și autorităților române. Ei solicită plata restanțelor salariale în sumă totală de 41.206 dolari, debarcarea și repatrierea. Marinarii informează autoritățile că nu vor mai participa la manevre, în afara celei de mutare a navei într-o dană neoperativă și că, în prezent, aceasta nu mai are echipajul minim de siguranță cerut de lege. Noul proprietar al lui „Minerva II”, firma „International Cargo”, încearcă să determine echipajul să revină asupra deciziei, promițându-i plata restanțelor în următorul port, dar marinarii au refuzat pentru că nu au încredere în vorbele lui. Oamenii știu că, dacă pleacă din portul Constanța (unde sunt apărați de lege și se pot bucura de sprijinul ITF și al autorităților), ratează șansa de a obține satisfacerea revendicărilor. Adrian Mihălcioiu a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că în urma inspecției la bordul navei a constatat că nu există vreun contract colectiv de muncă. Inspectorul ITF a preluat plângerea echipajului. Aceasta a fost înregistrată, de asemenea, la Autoritatea Navală Română și la Poliția de Frontieră. Cazul „Minerva II” este asemănător celui din iulie 2007, de la bordul cargoului „Professor Bubnov”, sub pavilion Malta. Atunci, șase dintre membrii echipajului (trei ruși și trei ucraineni) s-au revoltat și au coborât pe cheu. Ei au refuzat să mai plece cu nava pentru că armatorul le datora 82.000 de dolari. Poliția de Frontieră a fost obligată să-și trimită agenții pentru a-i păzi pe cei șase navigatori. În cele din urmă, sub presiunea ITF și a autorităților române, armatorul navei a fost nevoit să readucă nava în port și să soluționeze revendicările echipajului. La rândul ei, „Minerva II” are toate șansele să nu mai părăsească portul Constanța până la achitarea restanțelor salariale.