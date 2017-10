Armata tele-lucrătorilor din România va fi scoasă la lumină şi fiscalizată

Armata tele-lucrătorilor din România va fi scoasă la lumină și fiscalizată

Tehnologiile informatice și telecomunicațiile au revoluționat modul de efectuare a muncii, au flexibilizat-o. Astăzi, sute de milioane de oameni practică telecommuting-ul sau teleworking-ul (în românește: tele-munca sau munca la distanță).x x xEste vorba de un aranjament prin care angajații nu trebuie să se mai deplaseze la un loc central de muncă (depozit, magazin, laborator, atelier, cabinet, sală de curs sau spital). Își pot desfășura activitatea dintr-o altă locație - fie că e vorba de o cafenea, domiciliu, cameră de hotel sau un yacht -, mult mai eficient, folosind tehnologiile informatice și de comunicații, cum ar fi telefoanele fixe sau mobile, computerele, laptop-urile și tabletele.Potrivit unui sondaj realizat de Reuters, aproximativ unul din cinci lucrători din întreaga lume, în special angajații din Orientul Mijlociu, America Latină și Asia, practică teleworking-ul frecvent și aproape 10% lucrează zilnic de acasă.În anul 2008, circa 2,5 milioane de americani practicau teleworking-ul la domiciliu. În 2010, numărul lor a crescut la 9,4 milioane de persoane, pentru ca estimările din anul 2012 să vorbească de peste 50 de milioane de lucrători americani (aproximativ 40% din populația activă), care muncesc la distanță, cel puțin o parte din timp. În industria americană a call center-ului activează mii de lucrători la domiciliu.x x xAngajatorii sunt interesați să dezvolte teleworking-ul, datorită beneficiilor uriașe. Costurile cu amenajarea și întreținerea locurilor de muncă, cele cu transportul personalului se reduc dramatic, productivitatea muncii crește, iar cheltuielile salariale sunt mai mici. Studiile sociologice arată că această categorie de angajați este dispusă săcâștige cu până la 30% mai puțin și are o productivitate mai sporită.Teleworking-ul se folosește în cele mai diverse domenii: în medicină și sănătate, serviciile cu clienții, în vânzări, în activitățile de tehnologie a informațiilor, în educație și instruire, în marketing și altele.În anul 2005, în Top 100 al companiilor care ofereau locuri de muncă la distanță, pe primele locuri se aflau: TeleTech o companie de outsourcing (externalizare) a proceselor de afaceri, lider de piață în domeniul său. Are 40.000 de angajați, din care 20.000 lucrează la domiciliu; Convergys, o companie de gestionare a clienților, furnizor de soluții de management al clienților, care asigură servicii pentru peste 500 de companii din întreaga lume. Pentru ea muncesc 130.000 de profesioniști, din care 75.000, de acasă, din 31 țări; Sutherland, o companie care regândește și reconstruiește procesele economice, afacerile, conform cerințelor epocii digitale, cu peste 120 de clienți și peste 38.000 de angajați în 19 țări; Amazon, cea mai mare companie de vânzări cu amănuntul din lume. Vinde cărți electronice, îmbrăcăminte, aparatură electronică, muzică, filme și multe alte produse. Are peste 92.000 de angajați, în întreaga lume.Răspândirea agresivă a teleworking-ului și creșterea armatei tele-lucrătorilor a obligat guvernele lumii să reglementeze acest tip de muncă, din două motive: pentru ca drepturile angajaților să fie respectate; pentru a elimina munca la negru și evaziunea fiscală.În anul 2002, la Bruxelles, partenerii sociali au semnat un acord-cadru european privind teleworking-ul. În prezent, majoritatea statelor europene au legi pentru acest tip de muncă.x x xFenomenul a cuprins și țara noastră. Câți români sunt tele-lucrători, în prezent? Sute, mii, zeci de mii? Ministerul Muncii și Institutul Național de Statistică nu au date despre dimensiunea acestei noi realități și nici despre gradul de conformare fiscală a celor ce organizează și practică teleworking-ului. Știu doar că fenomenul există și bănuiesc că este destul de amplu. Altfel n-ar fi decis să-l reglementeze, nu atât pentru a veni în sprijinul lucrătorilor, cât mai ales pentru a aduce mai mulți bani la bugetele statului.Miercuri, 9 august 2017, Guvernul Tudose a aprobat proiectul de lege privind tele-munca. Potrivit actului normativ, desfășurarea activității în regim de tele-muncă de către salariat va avea loc cel puțin o zi pe lună și se poate extinde pe toată perioada de lucru. Activitatea de tele-muncă va trebui să fie prevăzută în contractul individual de muncă, odată cu încheierea lui, pentru personalul nou angajat, sau prin act adițional la contractele individuale de muncă deja existente. În acest fel, autoritățile vor avea, în sfârșit, o evidență a tele-lucrătorilor. Refuzul salariaților de a consimți prestarea activității în regim de tele-muncă nu va putea constitui motiv de sancționare disciplinară a acestora.Tele-salariații își vor organiza programul de lucru de comun acord cu angajatorul, fiindu-le interzisă efectuarea de ore suplimentare.Contractul individual de muncă pentru tele-salariați se încheie cu normă întreagă și va cuprinde o serie de precizări clare: faptul că salariatul lucrează în regim de tele-muncă; perioada sau zilele în care se prestează activitatea de tele-muncă; locul desfășurării ei; intervalul orar în care se desfășoară; modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de tele-salariat; responsabilitățile părților, inclusiv din domeniul securității și sănătății în muncă și altele. Tele-salariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile salariaților care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.Capitolul de contravenții și sancțiuni al legii este deosebit de bogat. Cea mai mică amendă este de 2.000 lei, iar cea mai mare, de 20.000 lei. Spre exemplu, pentru nerespectarea obligației de încheiere a contractului individual de muncă cu normă întreagă, amenda aplicată angajatorului este de 20.000 lei pentru fiecare persoană angajată, iar pentru nerespectarea interdictiei efectuarii de ore suplimentare, amenda este de 5.000 lei.