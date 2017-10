Arieratele statului au urcat de la 1,5 la 1,6-1,7 miliarde de lei

Ştire online publicată Luni, 03 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Arieratele statului au urcat la 1,6-1,7 miliarde de lei, de la 1,5 miliarde de lei la finele anului trecut, a declarat ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu, care a precizat că plata tuturor datoriilor pe care statul le-a acumulat anul trecut ar reduce consistent capacitatea investițională. Arieratele bugetului general consolidat au urcat la 1,5 miliarde lei în decembrie 2009, de la 1,08 miliarde lei în 2008 și trebuie să fie reduse până la finele acestui an la 480 de milioane lei, potrivit scrisorii suplimentare din februarie la acordul stand-by încheiat de România cu FMI. „Acum suntem undeva înspre 1,6 - 1,7 miliarde de lei (n.r. - cu nivelul arieratelor). Plata tuturor datoriilor de anul trecut ar reduce consistent capacitatea investițională nouă din acest an. Statul plătește datoriile. Am plătit mult din datoriile de anul trecut”, a spus Vlădescu în cadrul emisiunii „După 20 de ani”, difuzată ieri la Pro TV. El a dat ca exemplu datoriile în valoare de 243 de milioane de euro pe care statul le-a plătit firmei americane Bechtel. Ministrul a ținut să precizeze că o parte semnificativă a datoriilor statului de anul trecut au fost acumulate de autoritățile locale, care s-au bazat pe o evoluție economică mai favorabilă și au sperat că vor fi plătite din bugetul pe anul 2010 pentru obligațiile neachitate. „Anul trecut a existat un anumit optimism spre sfârșitul anului legat de evoluția economică. Și atunci, la nivelul multor autorități locale (...), a avut loc un fel de acord cu furnizorii, cu prestatorii de servicii, cu construc-torii, de a duce lucrările mai departe, în ideea că vor fi plătiți din bugetul anului 2010. Bugetul anului 2010 s-a dovedit mai puțin consistent decât speranța de la mijlocul anului trecut și asta a pus în imposibilitate plata foarte rapidă a acestor datorii”, a afirmat Vlădescu, citat de Mediafax. De la începutul acordului stand-by cu România, în luna mai 2009, Guvernul a cerut derogare pentru ținta de arierate la fiecare evaluare, nereușind să se încadreze în valorile trimestriale asumate. Surse guvernamentale au declarat pentru Mediafax că Guvernul va solicita FMI în discuțiile privind a patra evaluare a acordului stand-by o nouă derogare de la ținta datoriilor restante pe care statul trebuie să le achite de la buget, care nu a fost îndeplinită nici în primul trimestru din acest an.