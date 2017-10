Arestaţi-mă, nu demisionez!

Șeful ANAF joacă dur:

Arestați-mă, nu demisionez!

Imaginea Ministerului Finanțelor Publice și a structurilor din subordine este grav afectată de scandalurile de corupție la vârf.Scandaluri în lanțMai întâi a fost cazul ministrului, Darius Vâlcov, care este cercetat sub control judiciar pentru fapte săvârșite pe vremea când era primar al municipiului Slatina.Apoi a venit rândul lui Romeo-Florin Nicolae, vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și director general al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, să fie anchetat de procurorii Direcției Generale Anticorupție. În cazul lui, fapta ar fi avut loc pe vremea când era consilier superior în cadrul ANAF, la Direcția Generală de Coordonare Inspecție Fiscală.La acea vreme, pentru ca imaginea Fiscului să nu fie și mai grav afectată, Gelu Ștefan Diaconu, președinte ANAF i-a înaintat premierului Victor Ponta propunerea de a-l suspenda pe Romeo - Florin Nicolae din funcție. Romeo-Florin Nicolae și-a depus demisia la cabinetul premierului, scoțându-l pe Victor Ponta din încurcătură.Pe data de 10 februarie 2016 le-a venit rândul lui Gelu Ștefan Diaconu și vicepreședintelui ANAF, Mihai Gogancea-Vătășoiu, să fie puși sub acuzare de DNA, într-un dosar rău-mirositor, cu fonduri europene, care îi are ca „dirijori” pe deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun.DNA îi acuză pe cei doi conducători ai ANAF că au emis două circulare în scopul de a scuti de la plata contribuției la asigurările de sănătate pe anul 2012 persoanele angajate prin convenții civile la Asociația Partida Romilor. „Circularele nr. 10/07.01.2015 și A-PRS1391/08.05.2015 au fost emise cu încălcarea dispozițiilor legale. Astfel, s-a dispus fie neîncasarea, prin necomunicare, stoparea transmiterii către contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012, fie neluarea măsurilor pentru încasarea contribuțiilor, în cazul deciziilor deja comunicate”, susține DNA.Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, a reacționat rapid, cerând demisia celor doi. „Fiscul este una dintre cele mai importante instituții din România, iar conducerea sa trebuie să fie mai presus de orice suspiciune. În această situație, în care președintele și vicepreședintele ANAF sunt puși sub acuzare, este normal să le cer demisia. Asupra integrității conducerii ANAFnu trebuie să existe nicio urmă de îndoială.”Preferă arestul în locul demisieiPe data de 11 februarie, Gelu Ștefan Diaconu, a reacționat printr-un comunicat de presă dur, în care a respins învinuirile aduse și în care a explicat „confuziile” făcute de procurorul Doru Florin Țuluș, cel ce instrumentează dosarul, și în care menționează că „am solicitat să fiu audiat, reținut sau arestat, pentru clarificarea cu celeritate a acestui dosar kafkian.”Referindu-se la cele două circulare „nelegale”, Diaconul arată că prin intermediul lor a dispus suspendarea deciziilor de impunere privind plata CASS pentru dobânzile acumulate de alocațiile copiilor depuse în conturi, precum și pentru persoanele realizatoare de venituri modice.„Reamintesc opiniei publice că anomalia prevăzută în Codul Fiscal a făcut ca aplicația informatică să trimită decizii de impunere de sute de lei pentru venituri de 2 - 3 lei, întrucât CASS-ul se calcula la venitul minim și nu la venitul efectiv, potrivit legii.Am aflat cu stupoare că domnul procuror Țuluș apreciază că am suspendat emiterea acestor decizii care vizau sute de mii de copii și persoane cu venituri modice, pentru a ajuta de fapt un grup restrâns de câteva sute de persoane pentru niște sume de sute de mii de ori mai mici decât cele pe care le-ar fi plătit părinții copiilor și bătrânii cu dividende de 2-3 lei, rezultate din acțiunile deținute în urma vestitei cuponiade. În plus, reamintesc faptul că solicitarea de remediere a acestei aberații fiscale a venit chiar din partea prim-ministrului și a ministrului de Finanțe de la acea vreme. (…)Revenind la logica kafkiană a organului de cercetare penală, opinia publică trebuie să știe că acesta consideră că nu trebuia să suspendăm prin circulare emiterea deciziilor de impunere pentru sute de mii de copii și persoane cu venituri modice întrucât nu există un temei legal, făcând totodată o banală confuzie în ce privește diferența dintre suspendarea emiterii unui titlu de creanță și anularea unei creanțe bugetare, apanaj al inițiativelor legislative ale MFP și ale Guvernului.Și, pentru că absurdul nu se oprește aici, informez pe această cale opinia publică că Direcția Antifraudă a sprijinit în mod activ DNA exact în instrumentarea dosarului privind fraudarea fondurile europene, de către această grupare.Totodată, trebuie știut și faptul că în aceeași perioadă exista pe procedura de avizare în MFP, care are drept de inițiativă legislativă și nu ANAF, așa cum eronat apare în comunicatul DNA, trei proiecte de acte normative care aveau să rezolve această anomalie fiscală. Subliniez faptul că în tot acest timp nu am avut niciun fel contact cu persoanele din grupul infracțional vizat de procurori. Astăzi, și în zilele următoare, lucrez împreună cu echipa ANAF la întocmirea unui memoriu cu toate documentele anexate pe care-l vom depune Parchetului și pe care îl vom face public” , a precizat Diaconu.Referindu-se la solicitarea ministrului de Finanțe, el a precizat că nu-i va da curs „întrucât doresc să fiu demis din funcție, astfel încât la finalizarea acestui dosar cineva să-și asume consecințele acestei măsuri.”v v vCazul demonstrează cât de încurcate sunt „căile” Codului Fiscal, dacă până și șefii Fiscului sunt grav afectați de confuziile pe care le generează.Până să se clarifice lucrurile, noul scandal erodează încrederea opiniei publice în ANAF. Gândiți-vă și dumneavoastră, stimați cititori, cu ce curaj se pot duce inspectorii Fiscului în control, când orice agent economic le poate reproșa, pe bună dreptate, că Fiscul e condus de oameni puși sub acuzare de DNA.