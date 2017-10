Arena Leilor vine în Constanţa

Arena Leilor vine în Constanța

Împreună cu experții în educație antreprenorială de la School for Startups, Arena Leilor a pornit într-un turneu prin țară în căutarea unor proiecte care au potențialul să devină afaceri de succes.În cadrul fiecărei întâlniri, experții de la School for Startups vor susține un Open Class despre modul în care trebuie prezentată o idee de afacere sau o afacere în fața unui investitor.Pe 23 februarie, echipa de producție a emisiunii Arena Leilor și organizatorii programului School for Startups Romania vor poposi la Constanța, pentru cel de-al șaptelea eveniment din cadrul turneului național ce vizează selectarea celor mai bune proiecte de afaceri pentru noul sezon al emisiunii.Evenimentul se desfășoară la Hotel Malibu, sala Callatis, ora 9.30.