Arbitrajului comercial devine obligatoriu pentru litigiile din marile contracte de achiziții publice

La data de 11 ianuarie 2018 a intrat în vigoare HG nr. 1/2018, prin care se aprobă: condițiile generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și modelul-cadru de acord contractual.Prevederile se aplică contractelor a căror valoare totală estimată este egală sau mai mare de 5 milioane de euro (pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare).Actul normativ stabilește că arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este obligatoriu pentru soluționarea litigiilor.Arbitrajul este una dintre cele mai moderne metode și proceduri de soluționare a litigiilor și se folosește pe scară tot mai largă în economia mondială, datorită multiplelor sale avantaje. Astfel, timpul în care se soluționează un litigiu pe calea arbitrajului este mult mai scurt. Dacă la o instanță de judecată poate dura și câțiva ani, un arbitraj poate fi soluționat în câteva luni. În al doilea rând, prezintă avantajul confidențialității dezbaterilor. În cazul instanței civile, odată ce dosarul a ajuns la ea, oricine poate vedea actele din dosar. Uneori, acestea cuprind informații despre sume, know-how, care n-ar trebui să ajungă la concurență. În arbitraj, dosarul nu poate fi văzut decât de părțile din litigiu.Un alt avantaj constă în posibilitatea de a-ți alege judecătorul, arbitrul. Fiecare dintre părți are posibilitatea să-și desemneze un arbitru, un judecător. Aceasta nu înseamnă că judecătorul va fi de partea sa, ci că și-a ales persoana în care are încredere, cunoscând-o ca fiind bine pregătită profesional, integră, serioasă. Actul normativ prevede alegerea a trei arbitri.Un alt avantaj este legat de costuri. Pentru litigiile de valori foarte mari, costurile sunt mai mici decât în instanța de judecată. Dacă la instanța civilă costul este fix, respectiv 10% din valoarea sumei aflată în litigiu, în arbitraj procentul scade de la 8% la 0,2%. Este de 8% pentru sumele mici și ajunge la 0,2% în cazul litigiilor de peste 10 milioane de euro.Un alt avantaj constă în faptul că hotărârea arbitrală este executorie de drept, la fel ca orice altă hotărâre judecătorească.În plus, arbitrii sunt specializați. Există o listă de arbitri și oricine poate vedea specializarea acelor persoane, spre deosebire de instanțele de judecată, în care judecătorilor le-ar fi foarte greu să se specializeze. Un judecător primește dosare diferite și nu poate spune că vrea să soluționez numai litigii din domeniul pe care îl stăpânește mai bine. Or, specializarea joacă un rol important mai ales într-o lume în care un contract de construcție, un contract bancar și așa mai departe au elementele specifice. Pe de altă parte, nicio persoană, nici un judecător nu are cum să cunoască toată legislația și de aceea este nevoie de specializare.