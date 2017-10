Arbitrajul comercial, o soluţie rapidă şi ieftină de rezolvare a litigiilor

Arbitrajul comercial, o soluție rapidă și ieftină de rezolvare a litigiilor

Prea puține firme apelează la arbitrajul comercial, în ciuda avantajelor. Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim (CACM) Constanța a soluționat doar 63 de dosare în 2009, în condițiile în care în București se înregistrează o medie de 500 cazuri rezolvate pe această cale. „În capitală sunt multe firme străine, care cunosc arbitrajul comercial și medierea. La Constanța, cele două alternative la instanță nu sunt încă foarte vizibile. Din martie însă, este obligatorie informarea firmelor cu litigii în legătură cu această opțiune”, spune Ruxandra Serescu, vicepreședintele CACM. În acest week-end, CACM, sub egida Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) și în colaborare cu Baroul Constanța, a organizat o conferință cu tema „Soluționarea litigiilor izvorâte din contractele comerciale”. Evenimentul a reunit peste 120 de avocați din județul Constanța, care au dezbătut probleme de actualitate privind arbitrajul comercial și medierea, la nivel național și internațional. Au fost prezenți și mai mulți specialiști ai Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR). „Firmele trebuie să știe că pot alege arbitrajul comercial în locul instanței. Sunt mai multe avantaje – în primul rând este mai rapid și, drept urmare, costurile sunt mult mai mici decât în cazul unui proces. În al doilea rând, clienții beneficiază de confidențialitate, iar hotărârea are formulă executorie, adică poate fi folosită în instanță”, explică Ruxandra Serescu. Folosirea arbitrajului comercial și medierii ar fi un pas mare spre normalitate al mediului economic din România. În SUA, spre exemplu, peste 75% dintre litigiile comerciale care ajung în instanță sunt rezolvate pe cale amiabilă, datorită celerității și costurilor reduse. În plus, mai multe cazuri preluate de arbitri comerciali duc și la o eliberare a instanțelor judecătorești, care scapă astfel de multe dosare aflate pe rol.