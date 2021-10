Aragaz cu plită pe gaz, vitroceramică sau pe inducție? Care e cel mai bun?

Aragaz cu plita pe gaz

Aragaz cu plita vitroceramică

Aragaz cu plită cu inducție

Dacă ne gândim să facem o schimbare în bucătăria casei noastre, există multe posibilități atunci când algem tipul de aragaz pe care dorim să îl folosim. Și nu va fi o sarcină ușoară, pentru că fiecare are avantajele și dezavantajele sale.Când oamenii au descoperit focul, dieta speciei noastre s-a schimbat radical. Datorită acestui fapt, în timp, am creat mașinile de gătit, una dintre cele mai revoluționare invenții din istoria omenirii. Apoi, cu timpul, am eliminat flăcările din proces, ajungând la aragazuri cu plite și cuptoare electrice. Așa s-au născut plitele vitroceramice și cele cu inducție. Totuși, mulți dintre „puriștii” bucătăriei susțin în continuare că excelența gastronimică se atinge doar cu foc, astfel că alegerea e mai complicată ca niciodată, pentru că avem mai multe soluții ca niciodată.Este clasic, iar avantajele sale sunt extinse: o mare capacitate de a controla focul rapid și precis; pentru a putea încălzi aproape orice tip de vas foarte mult, un preț „moderat” (deși acum și gazul s-a scumpit) și că, la urma urmei, primii noștri mentori gastronomici, mamele noastre, ne-au învățat lucrurile fundamentale cu un aragaz pe gaz . Știm că mâncarea merge bine cu focul. Partea proastă este că oricine a avut unul în casă știe calvarul pentru curățarea componentelor acestui tip de aparat. Nu pentru că asamblarea este deosebit de dificilă, ci pentru că este inexplicabil de unde provine, în special, toată murdăria / grăsime înnegrită, arsă și lipită de toate. Desigur, trucul clasic funcționează perfect: aduceți o oală de oțet la fierbere și puneți arzătoarele în el, astfel încât să-și recupereze aspectul mai mult sau mai puțin original.Succesul său vine direct de faptul că a fost prima alternativă electrică la foc. Aveți nevoie doar de acces la o priză, așa că a devenit rapid popular deoarece a eliminat costul creării infrastructurii pentru gazele naturale și, de asemenea, povara necesității buteliilor. Problema este că, deși încălzește mâncarea, o face foarte încet. Ni s-a spus că unul dintre beneficiile sale este că putem profita de căldura reziduală după oprire, dar acesta se dovedește a fi mai degrabă un dezavantaj decât un avantaj. Avantajul real (și practic singurul) al plitelor vitroceramice este că sunt ușor de curățat: Dacă nu este foarte murdar, și o cârpă pot face treaba. Dacă sunt resturi de mâncare care s-au prins de plită, putem folosi o lamă mică pentru a le desprinde cu ușurință. Câteva minute, și aragazul e ca nou. Atenție, asta durează doar o vreme. Temperaturile ridicate și acumularea de resturi care nu dispar chiar și cu lama îl deformează. Și cel mai rău lucru este că, cu cât se strică mai mult, cu atât funcționează mai prost.Este o metodă care devine din ce în ce mai populară în fiecare zi. Funcționarea sa diferă de cele anterioare prin faptul că nu încorporează o sursă de căldură. Dacă punem o tigaie pe plită, numai tigaia este încălzită, fără intermediari. Funcționarea plitelor cu inducție se bazează pe un electromagnet puternic (în interiorul plitei) care emite un câmp electromagnetic puternic și alternativ. Acesta trece prin oțelul cratiței, provocând mici curenți electrici care se formează în interiorul ei, care sunt disipați sub formă de căldură. Avantajele sale sunt incontestabile: este capabil să fiarbă un litru de apă în mai puțin de jumătate din timpul unei plite pe gaz. Aceasta arată viteza (și capacitatea de căldură) a aragazelor cu inducție. Cealaltă parte bună este că este chiar mai ușor de curățat decât vitroceramica, deoarece magnetul în sine nu încălzește placa de sticlă.Toată căldura pe care o primește provine din recipientul pe care îl are, care, datorită densității sale, a zonei de contact și a temperaturii, nu va fi niciodată la fel de fierbinte ca o plită vitro. Aceasta înseamnă că aproape niciodată nu trebuie să scoatem nimic, ci doar să curățăm cu o cârpă. Dar are și dezavantaje: prețul său. Nu numai că aragazele cu inducție sunt scumpe, dar și funcționarea lor este scumpă. Prețul energiei electrice este mai mare decât prețul gazului, chiar și după ce ambele s-au scumpit.