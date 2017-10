Şapte navigatori români au fost abandonaţi în rada portului Pireu

Șapte navigatori români au fost abandonați în rada portului Pireu

Shipping-ul internațional trece printr-una dintre cele mai grave crize din istoria sa. Prăbușirea comerțului internațional a dus la apariția unui excedent de capacități de transport de circa 20%. Mii de nave, rămase fără contracte, au intrat în conservare. Tarifele de transport au fost amputate într-atât încât armatorii abia de își mai acoperă cheltuielile de exploatare. În această lume, falimentele se țin lanț. Avalanșă de cazuri sociale Primii afectați de această criză sunt navigatorii. Numărul locurilor de muncă se reduce văzând cu ochii și competiția dintre cei ce vânează un contract de îmbarcare se întețește pe zi ce trece, mai ales printre nebrevetați. Odată cu scăderea veniturilor armatorilor, crește și presiunea pentru reducerea cheltuielilor cu salariile. Mult mai grav este faptul că se înmulțesc cazurile de încălcare a drepturilor navigatorilor, de neplată a salariilor, de abandonare a echipajelor. De la criza economică s-a ajuns la o criză socială, cu consecințe, de multe ori, dramatice. În aceste zile, Federația Interna-țională a Transportatorilor - ITF și sindicatele naționale se confruntă cu o avalanșă de cazuri sociale gra-ve, pentru care, de multe ori, sunt nevoite să apeleze la sprijinul justiției. Necazuri pe „Spica Gaz” „Spica Gaz” este o navă de transport a gazelor lichefiate, de 2.950 tdw, sub pavilion Liberia. Armator este firma grecească Portman Shipping, iar operator, Destel Shipmanagement. Pe data de 14 septembrie, aceasta a intrat la încărcare, în portul Midia, având 14 navigatori la bord, dintre care: 7 români (secundul, 5 mecanici și bucătarul) și 7 filipinezi (sosiți recent la schimb). Românii erau nemulțumiți; nu își primiseră salariile de trei luni și solicitau debarcarea cu plata la zi. Drept urmare, au declanșat o acțiune grevistă și, totodată, i-au solicitat sprijinul lui Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor și inspector ITF - România. În urma intervenției acestuia, operatorul navei a semnat un contract colectiv de muncă de tip ITF și a achitat lefurile restante. Românii s-au lăsat convinși de companie să continue voiajul, urmând să fie debarcați și repatriați după ce vor ajunge în portul de descărcare. Pe 18 septembrie, „Spica Gaz” a părăsit Midia și, în seara zilei de 21 septembrie, a ajuns în portul Pireu, unde pe navigatori îi aștepta un mare necaz, relatează Mihălcioiu. Cei ce dețineau nava în parte-neriat se certaseră între ei. Con-flictul degenerase și, abia ajunsă în radă, „Spica Gaz” a fost arestată de către autorități. De atunci și până în prezent, este abandonată de către proprietari, cu marfă cu tot. Cap compas spre tribunal „Echipajul nu și-a primit salariile din luna septembrie. Norocul navigato-rilor este că autoritățile elene obligă agentul navei să asigure alimente, apă și combustibil. Oamenii sunt disperați. Familiile lor nu mai au din ce trăi, iar ei au slabe speranțe că vor primi banii și nu vor fi repatriați prea curând. Cazul a fost preluat de inspectoratul ITF din Grecia, iar noi, de aici din România, acordăm tot sprijinul și ținem legătura cu nava. Pe cale amiabilă nu s-a ajuns la niciun rezultat cu proprietarii navei. Drept urmare, ITF se va adresa justiției. Instanța va decide vânzarea navei pentru achitarea tuturor datoriilor. Este drept, va trece mult timp până când oamenii vor intra în posesia banilor, dar altă soluție nu există. Săptămâna trecută, un inspector ITF, însoțit de un avocat, a fost la bordul navei. Echipajul a semnat împuternicirea pentru a fi reprezentat în justiție” - relatează liderul de sindicat. 120.000 de dolari pentru „Bitumen Express” În cursul ultimelor trei zile, inspectorul ITF – România a rezolvat cazul navigatorilor croați și filipinezi de pe tancul chimic de 6.700 tdw „Bitumen Express”. Nava a intrat la descărcare în portul Agigea și echipajul a organizat o grevă de o zi. A fost nevoie, însă, de intervenția lui Mihălcioiu pentru ca armatorul Split Shipmanagement să asigure plata salariilor restante, în valoare totală de 120.000 de dolari, semnând o scrisoare de garanție în acest scop. Sinucideri în lanț Cele două exemple prezentate fac parte din categoria cazurilor „fericite”. Există, însă, numeroase altele, disperate, chiar tragice. „De la declanșarea crizei, circa 100 de nave au fost abandonate la Istanbul. Echipajele au rămas fără salarii, fără apă și alimente, iar navele nu mai au combustibil. În luna august, mai mulți reprezentanți ai ITF am fost la Istanbul. Am constatat că nimeni nu se îngrijește de echipajele abandonate, că nimeni nu le acordă vreun ajutor. Disperarea marinarilor este atât de mare, încât cinci dintre ei s-au sinucis. Ultimul caz s-a petrecut în luna septembrie. Pentru a pune capăt acestei situații cumplite, guvernul turc a aprobat o lege a abandonului. Conform acesteia, dacă nava este abandonată de proprietar mai mult de trei săptămâni, se inițiază procedura de vânzare forțată. Din păcate, la această oră, sunt puțini cumpărători de nave, pentru că și prețul fierului vechi este scăzut” - spune liderul sindical. Vestea bună este că printre marinarii abandonați la Istanbul nu se află conaționali de-ai noștri. „Asigurarea” marinarului Pot preveni marinarii români astfel de situații? „Răspunsul este afirmativ - spune Mihălcioiu. Calitatea de membru de sindicat asigură protecția. Navigatorii beneficiază de consultanță gratuită înainte de plecarea în voiaj, astfel încât să se preîntâmpine asemenea cazuri. În plus, SLN și ITF asigură asistența, sprijinul de specialitate în soluționarea problemelor apărute la bord. Este o realitate faptul că victimele abandonurilor și ale nerespectării contractelor de muncă sunt nemembrii de sindicat, asemenea cazuri fiind o raritate printre sindicaliști.”