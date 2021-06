Apple Laptop vs. Dell Laptop: care dintre cele două este mai bun?

În competiția pentru cel mai bun laptop al anului 2021, Apple Laptop MacBook Pro cu cip M1 și XPS 13 de la Dell se întrec pentru primul loc. Ambele notebook-uri sunt foarte bune cu fiecare nouă actualizare pe care o primesc, dar cel mai recent Apple Laptop are o armă secretă: adăugarea procesorului M1 de înaltă performanță al Apple.În timp ce doar MacBook Pro de 13 inchi este disponibil pentru moment cu M1, procesorul oferă performanțe foarte mari față de procesoarele Intel, conform unor repere recente. Între timp, XPS 13 2021 de la Dell prezintă, de asemenea, unele upgrade-uri majore, inclusiv un display OLED vibrand și contrastant și procesoare Intel Core de generația a 11-a. Alte actualizări ale noului Apple Laptop și Dell XPS 13 includ îmbunătățiri ale duratei de viață a bateriei și caracteristici de colaborare. Care dintre laptopuri este cel mai potrivit pentru dumneavoastră? Iată mai jos tot ce trebuie să știi despre aceste două laptop-uri pentru a te putea decide.DisplayPe lângă compararea celor două procesoare, există diferențe în opțiunile de afișare. Cele mai mari două distincții sunt că doar XPS 13 oferă o opțiune pentru un ecran OLED și pentru un ecran tactil. La fel ca orice Apple Laptop de până acum , MacBook Pro cu M1 nu oferă un ecran tactil și oferă doar tehnologie de afișare LCD. Cu toate acestea, Apple compensează cu tehnologia Retina care este atât de iubită și îndrăgită. Cele două ecrane au dimensiuni similare, dar nu identice, ecranul lui MacBook Pro măsurând 13.3 inchi, iar Dell XPS 13 fiind de 13.4 inchi. În ceea ce privește rezoluția, XPS 13 are mai multe opțiuni de oferit. OLED XPS 13 are o rezoluție de 3.5K, dar există și un model cu rezoluție chiar mai mare, 4K pentru opțiunea cu ecran tactil LCD. Noul XPS 13 poate fi configurat și cu un afișaj FHD +, disponibil ca ecran tactil sau non-tactil. MacBook Pro cu M1 se află la mijloc, cu rezoluția de afișare de 2.560 x 1.600.Procesor și RAMApple Laptop de 13 inchi este primul care a primit noul procesor M1 al companiei. Este un procesor octa-core. Dell XPS 13 are un procesor Intel Core din a 11-a generație. Puteți alege dintre Intel Core i3, Intel Core i5 și IntelCore i7. Cele mai recente teste de performanță sugerează că Apple Laptop cu procesor M1 ar fi ceva mai bun chiar și față de XPS 13.XPS 13 are totuși opțiuni mai bune pentru RAM. Puteți opta pentru o configurație de 32 de GB, în timp ce pentru Apple Laptop MacBook Pro opțiunile sunt doar de 8 GB și 16 GB RAM.BaterieÎn ceea ce privește durata de viață a bateriei, în timp ce XPS 13 a depășit în mod normal modelele MacBook Pro din trecut , în ceea ce privește durata de viață a bateriei, adăugarea chipului M1 poate fi și în acest caz un avantaj. M1 include nuclee de înaltă eficiență pentru conservarea duratei de viață a bateriei în timpul sarcinilor mai puțin intensive. Rezultatul este cea mai lungă durată de viață a bateriei pe care orice Apple Laptop a avut-o până în prezent. Cu până la 20 de ore de redare video, este dublu față de promisiunea anterioară de 10 ore pentru MacBook Pro. Prin comparație, modelul XPS 13 FHD + promite o duratei de viață a bateriei de până la 14 ore și 11 minute de streaming video în cazul unei singure încărcări. Dacă optați pentru modelul UHD + al lui XPS 13, durata de viață a bateriei scade la maximum 8 ore și 12 minute, potrivit Dell.Prețul fiecăruia dintre cele două laptop-uri diferă în funcție de specificațiile pentru care optați. Pentru versiunea entry-level în cazul ambelor laptop-uri, XPS 13 câștigă ca și preț. Încercați să luați în considerare nevoile dumneavoastră înainte de a face o decizie.