Apometrele inteligente, soluţia pentru costuri reduse la întreţinere?

Locuitul la comun, în blocuri cu mai mulţi locatari, atrage inevitabil conflicte între vecini. Unul dintre motive este consumul de apă rece, pe care fiecare dintre cetăţeni ar trebui să-l trimită asociaţiei de proprietari după citirea apometrelor individuale. Numai că lucrurile nu stau deloc aşa, iar cei care trimit indexul, lună de lună, sunt nemulţumiţi, pentru că, factura le este mărită şi din cauza vecinilor care nu raportează citirile.Cel mai adesea, vechii proprietari sunt şi cei mai corecţi când vine vorba despre transmiterea datelor autocitirii apometrelor. Noii locatari sunt de regulă chiriaşi şi nu-i interesează câtă apă consumă, sau să mai dea citirea cantităţii de apă folosită. Proaspeţii proprietari nu participă la şedinţele de bloc şi de aici apar discuţiile interminabile, în care se caută vinovatul, iar oamenii de bună credinţă rămân să plătească şi pentru cei care raportează consum zero. O soluţie ar putea fi montarea apometrelor cu citire wireless (cu citire radio) care nu doar că ar aduce economie la bugetul familiei dar ar aduce şi linişte pe scara blocului. Montarea unui astfel de apometru are avantaje dar şi dezavantaje. Să vedem care ar fi avantajele. „În primul rând, citirea apometrelor s-ar face simultan pentru toate apartamentele din afara blocului. Astfel, s-ar elimina posibilitatea unor neconcordanţe de repartizare a costurilor, din cauza autocitirilor eronat trimise sau netrimise deloc, a celor care fie din lipsă de timp, fie din rea credinţă, nu dau indexul la timp”, a spus administratorul Ion Gheorghe. Un apometru inteligent atrage după sine şi un cost lunar reprezentat de taxa de citire, despre care mulţi locatari spun că nu sunt de acord. „Iar ne întoarcem pe timpuri când plăteam suplimentar unei anumite firme care ne citea repartitoarele?”, se întreabă E. Voicu, locatară. Un alt vecin a spus că: „Eu sunt de acord să montăm apometre cu citire radio şi chiar să plătim o taxă în plus, dar să ştiu că plătesc atât cât consum. Nu mai vreau să duc pe nimeni în spate”, a concluzionat T. Adam, locatar.Un preţ mic pentru liniştea dumneavoastrăUn apometru inteligent costă 140 de lei cu TVA şi are incluse manopera de înlocuire contor, sigilare şi întocmire documente. La care se adaugă 39 de lei/buc. reprezentând robinetul sferă de izolare contor şi servicii de înlocuire, 60 de lei/buc. modificarea instalaţiei din verticală în orizontală. În total, pentru două apometre apă rece, baie şi bucătărie, costul se ridică la 379 lei. Lună de lună, pe lângă consumul de apă o să aveți de achitat şi serviciul de citire de 2,30 lei/contor. Având în vedere că, pentru o citire reală a consumului de apă rece, dai 2,30 lei sau chiar mai mult la costul întreţinerii, dar știi că plăteşti cât consumi, merită să dai ceva în plus. „Corelarea cât mai apropiată a consumurilor individuale de apă rece cu cel înregistrat de contorul de la scara blocului, va aduce un cost real al apei consumate de o familie într-o lună”, ne-a explicat administratorul de bloc. Montarea unui apometru cu citire radio, va da posibilitatea administraţiei, să anunţe proprietarul în cazul în care se înregistrează consumuri anormale, fie din cauza pierderilor de apă din apartament sau din altă cauză, astfel încât să se evite risipa de apă şi factura să nu mai fie încărcată nejustificat. „Un astfel de apometru poate ajuta asociaţia să intervină şi în cazul pierderilor de după contorul de branşament, mai ales că, în general, la blocurile vechi, conductele nu au fost înlocuite de la darea în folosinţă a blocului”, a precizat I. Gheorghe. Un aspect important îl reprezintă şi eliminarea fraudării, adică sigiliul electronic permite identificarea cazurilor în care s-a încercat acţionarea asupra apometrului.