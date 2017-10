Apicultura, un business „dulce“, cu gust de export

Cum ar fi să ai câteva mii de angajați care muncesc fără să se plângă, nu cer salarii și îți predau la timp un produs de lux, care se vinde la export ca pâinea caldă? Cam așa este viața de „patron” la stupină, adică de apicultor. Apicultura este o afacere rentabilă, pe care o poți începe cu o investiție mică, de cel mult 2.000 lei, prețul a 4 – 5 stupi. Dar mai este nevoie de ceva, poate mai important decât banii. „Trebuie neapărat să îți placă meseria și să ai chef de muncă. Este o activitate migăloasă, în care investești mult timp. Nu poți să mergi la stupi doar o dată pe lună”, spune Ilie Tudoran, reprezentantul filialei constăn-țene a Asociației Crescătorilor de Albine (ACA). Un apicultor priceput, care își reînnoiește din timp familiile de albine și știe să aibă grijă de mătci, obține pe an în jur de 40 kilograme de miere de la fiecare stup, poate chiar mai mult. În prezent, mierea se vinde cu circa 8 lei/kilogram, ceea ce înseamnă un câștig de 320 lei la fiecare stup. Câștigurile se cuantifică în funcție de câți stupi are fiecare. De asemenea, puțini apicultori mari aleg să își vândă mierea în piață, o îndeletnicire preferată doar de „fermele” mici. „Piața face prețul. Există miere la tarabă, în supermarket-uri, dar calitatea este slabă. Pro-ducătorii mari duc mierea la centre specializate de colectare. Acolo mierea este preluată, pro-cesată și trimisă direct la export, în Germania, care este cel mai mare consumator de miere românească. Noi nu avem o educație bună, părinții își învață copiii cu tot felul de alimente artificiale”, mai spune Ilie Tu-doran. În județul Constanța există circa 30.000 de stupi, un număr destul de mare, peste media țării, care asigură o continuitate în acest segment. După revo-luție au apărut foarte mulți api-cultori, însă numărul lor s-a mic-șorat, de-a lungul vremii. „Apicultura nu dispare prea curând. Sunt destui tineri care au intrat în această afacere”, explică reprezentantul ACA Constanța. Un business de peste 22.000 lei/an Stelian Chiriță este un con-stănțean care are 70 de stupi la Basarabi. Se ocupă cu creșterea albinelor de câteva decenii bune, însă acum este gata de „exit” din acest business. „Nu mai am ajutor. Sunt singur la 70 de stupi. Nici copiii, nici nepoții nu vor să mă ajute. Așa că am ales să vând, cu 350 lei/stupul, cu ladă cu tot, plus tere-nul și trei barăci”, spune con-stănțeanul. Și el îi avertizează pe cei interesați de creșterea albinelor că e mult de muncă și că nu se poate realiza nimic fără o atenție maximă. „E cea mai frumoasă meserie din lume. Poți să lucrezi și fără un picior, te târăști până la stup. Albinele îți oferă un venit constant, fără ca tu să fii nevoit să investești prea mult. Ele își adună singure mâncarea, tu trebuie doar să le îngrijești, să le cumperi tratament și stimu-lente pentru mătci. Pe timp de iarnă, dacă nu te lăcomești și le lași două - trei rame pline cu miere, nu ai nicio problemă. Trebuie doar să izolezi bine stupii și să nu îi deschizi decât în primăvară. Albinele fac toată treaba”, spune Stelian Chiriță. 20 lei/stup, subvenția pentru apicultură Subvenția pentru apicultori este de 20 lei/stup. „Singura condiție este să predea cel puțin 10 kilograme de miere pentru fiecare familie de albine. Se mai acordă și sprijin financiar diferențiat, pentru înființarea mătcilor și combaterea varoozei, în funcție de efectivele fiecărui apicultor”, spune Stere Pufuleni, șef serviciu examinări cereri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA Constanța. Există și măsuri noi, prin care se pot obține până la 1.500 euro/familia de albine/an și chiar 20.000 – 25.000 euro/stupină, pentru mutarea și formarea fermelor la țară. „Se fac și cursuri de apicul-tură, sunt subvenționate medi-camentele. Ajutor este, dacă vrei într-adevăr să faci asta”, spune Ilie Tudoran.