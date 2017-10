APIA Constanţa a vizat 3.000 de carnete de rentier

1

renta agricola

referitor la nota anexata la articolul referitor la activitatea APIA in ceeace priveste vizarea carnetelor , in situatia in care am vizat carnetul pt. anul 2010, as vrea sa stiu macar cu aproximatie care este termenul de plata, deoarece , cu toate scuzele de rigoare, tot ce a aparut articol scris pe internet mi se pare cam ambiguu, spre deosebire de anul trecut cand totul a fost f. clar, va multumesc