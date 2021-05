APIA a efectuat primele plăţi pentru renta viageră agricolă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că a demarat autorizarea la plată a sumelor cuvenite sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2020. Din suma totală autorizată de 24.841.597,63 lei alocată unui număr total de 17.989 rentieri/beneficiari, APIA a efectuat vineri, 28 mai, plata în valoare de 11.347.514,88 lei, pentru un număr de 7.756 rentieri/beneficiari. „Rentierii care au intrat la plată au solicitat plata prin cont bancar, obținând viza carnetelor de rentier în perioada 01 martie – 30 aprilie 2021” se precizează în comunicatul agenţiei de plăţi. Viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2020 poate fi obținută pe baza informațiilor transmise de către rentieri, prin mijloace electronice, poștă/curier, telefonic, urmare a restricțiilor impuse/condițiilor specifice din acest an, cauzate de pandemia Covid 19. În perioada următoare vor fi autorizați la plată și ceilalți rentieri care vor solicita vizarea carnetului până la 30 august 2021, conform legislației specifice. De asemenea, moștenitorii care solicită plata rentei viagere agricole cuvenită rentierului pentru anul 2020, vor fi autorizați doar dacă depun documente justificative până la data de 15 octombrie 2021, în condițiile legislației specifice. Termenul final de plată pentru anul 2020 este de 30 noiembrie 2021. În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri, sunt returnate în contul agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de la data-limită anuală de plată (30 noiembrie al fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente.