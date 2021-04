APIA a demarat autorizarea la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă că luni, 19 aprilie, a demarat autorizarea la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT-uri), sector vegetal și zootehnic, aferente Campaniei 2020. Astfel, pentru sectorul vegetal, schema „culturi în teren arabil”, s-a alocat suma de 42.527,430 de euro, pentru 7.103.751,85 hectare, cuantumul acordat va fi de 5.9866 euro/ha. Pentru schema „cânepă pentru fibră” se alocă 2,742 euro, pentru 489 hectare, ceea ce reprezintă 5,6065 euro/ha. Schema „tutun” a primit o alocare de 646,827 euro, pentru o suprafaţă de 818,17 hectare, cuantumul distribuit va fi de 790,577 euro/ha. Schema „hamei” are un plafon de 41,879 euro, pentru o suprafaţă de 230,99 hectare, iar cuantumul va fi de 181,302 euro/ha şi schema „sfeclei de zahăr” are un plafon de 755,567 euro, pentru 23.495,42 hectare, iar cuantumul va fi de 32,158 euro/ha. Pentru sectorul zootehnic, schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine are aprobată suma de 445,128 euro, pentru un număr de animale/tone de lapte de 1.056.496,50, iar cuantumul este de 0,4213 euro/cap de animal. Schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine ar avea un plafon de 1.313,137, pentru un număr de animale de 1.269.541, ceea ce va reveni 1,0343 euro/cap de animal. Schema decuplată de producţie în sectorul zootehnie, specia ovine/caprine are aprobat un buget de 19.475,763 euro, pentru un număr de animale de 8.635.471, revenind 2,2553 euro/ cap de animal. Plățile se fac în lei, la cursul valutar de 4,8725 lei pentru un euro, valoare stabilită de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.