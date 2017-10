Apelul SLN: Marinarii nu trebuie să fie victimele crizei din Crimeea!

Pe data de 14 martie 2014, înainte ca anexarea Crimeei de către Moscova să devină o certitudine, Yuriy Vaskov, șeful Autorității Porturilor din Ucraina, a adresat un apel companiilor de croazieră și agențiilor de turism să nu renunțe la programul de croaziere stabilit pentru acest an. El afirma că, în ciuda situației politice din Ucraina, porturile Odessa, Yalta, Sevastopol, Feodosia, Yevpatoria și Kerch sunt operaționale și sigure, că serviciile de frontieră și vamă sunt executate în conformitate cu legile Ucrainei și procedurile internaționale și naționale.Astăzi, cu excepția Odessei, celelalte porturi la care făcea referire Yuriy Vaskov sunt sub ocupația Federației Ruse și se supun legilor și procedurilor ei. La sfârșitul săptămânii trecute, Aleksandr Davydenko, șeful Agenției Federale de Transport Maritim și Fluvial (Rosmorrechflot), a anunțat că sistemul de transport al Crimeei va fi integrat în cel de tran-sport și legislativ al Federației Ruse.Vor avea aceeași soartă și porturile de la vest de Crimeea: Yuzhny, Ilyichevsk, Odessa? Până la des-trămarea URSS, Marea Neagră a fost lac sovietic, sub controlul militar și comercial al Moscovei. Acum, Kremli-nul ar vrea să facă din ea un lac rusesc. Cu Marea Azov a reușit deja. Miza ocupării țărmurilor Mării Negre o reprezintă nu doar rezervele uriașe de hidrocarburi de pe uscat și din subsolul maritim, comparabile cu cele din ținuturile caspice după unele estimări, ci și controlul asupra comerțului pe mare dintre Europa Centrală și de Est, pe de o parte, Asia și Africa, pe de altă parte.Porturile din Crimeea au adâncimi mici, în schimb, cele dinspre vest oferă adâncimi comparabile cu ale portului Constanța. Pot primi nave de până la 300 metri lungime, dacă nu sunt încărcate la întreaga capacitate. Yuzhny are pescaje de până la 14,5 metri, Ilyichevsk - până la 14 metri, Odessa - până la 12,5 metri.Pe de altă parte, acestea dispun de terminale moderne, plasându-se pe poziții fruntașe în topul Mării Negre. HPC Odessa este al doilea mare terminal de containere din regiune, după CSCT, din Constanța, iar terminalul din Ilyichevsk este pe locul șase. Companiile rusești și-au exprimat deja interesul pentru ele.În 2007, când a lansat cele două programe de accelerare a expansiunii porturilor rusești de la Marea Baltică și Marea Neagră, Putin a chemat explicit la competiție cu portul Constanța, pentru a atrage traficul internațional de containere spre Novorossiysk. Prin anexarea întregii Ucraine și extinderea până la gurile Dunării, Rusia are șanse mai mari să obțină controlul asupra traficului de containere, de cereale, minereuri, cărbune și pasageri de la Marea Neagră și să dea o lovitură puternică României.Ocuparea Crimeei și planurile de expansiune spre Vest ale Rusiei constituie o amenințare și pentru navigatori. În presa de specialitate internațională au apărut declarațiile unor marinari ucraineni, care și-au exprimat temerea că ar putea fi tratați rău de autorități, dacă ajung într-un port din Crimeea sau în vreun port rusesc de la Marea Neagră. Incertitudini sunt și în privința navigatorilor europeni. Odată ajunși în porturile aflate sub ocupația rusească se vor confrunta cu ostilitatea reprezentanților statului și a localnicilor față de tot ce le amintește de UE?Pe de altă parte, există pericolul ca și în Europa să apară reacții negative. Primul pas l-au făcut instituțiile financiar - bancare, care și-au restrâns afacerile cu Rusia. Mâine-poimâine, s-ar putea molipsi shipping-ul. Companiile de crewing și armatorii ar putea să renunțe la echipajele rusești.„Ar fi regretabil ca marinarii să aibă de suferit din cauza acestei crize - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România și lider al Sindicatului Liber al Navigatorilor. Ei nu au nicio vină pentru acțiunile politicienilor. Sper ca armatorii și autoritățile din Europa, Ucraina și Rusia să-i trateze în mod egal și cu respect pe navigatori, indiferent de naționalitatea lor.”