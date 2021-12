Apelul ITF de Ziua Mondială împotriva SIDA

ITF se angajează într-o abordare dublă a prevenirii HIV, incluzând un program de conștientizare, educație și distribuție de prezervative, consiliere și testare voluntară HIV, tratament și îngrijire.





„Pe parcursul pandemiei de Covid-19, am asistat la o agravare a crizei în tratamentul și îngrijirea comunității navigatorilor. În timp ce accesul la medicamente pentru HIV a fost dificil și inconsecvent pentru navigatori înainte de pandemie, restricțiile de carantină care au determinat guvernele să închidă granițele și să interzică navigatorilor să coboare la țărm le-au complicat, fără îndoială, capacitatea de a accesa medicamentele și tratamentele medicale pentru HIV. Acest lucru nu numai că are ca rezultat un decalaj inacceptabil și dezastruos în ceea ce privește medicamentele, dar problema nu pare să fie luată în serios de către angajatori și cei responsabili cu bunăstarea la bord. ITF are o comunicare regulată cu acei navigatori afectați care solicită ajutor prin intermediul rețelelor sociale și se străduiește să abordeze această problemă în mod individual, folosind rețeaua sa de inspectori”, se arată în comunicat.





Pe data de 1 decembrie, de Ziua Mondială împotriva SIDA, Federația Internațională a Transporturi (ITF) a transmis un apel către sindicate, angajatori și toate părților interesate, inclusiv agențiile guvernamentale să acorde atenția cuvenită prevenirii infectării cu HIV și să lucreze împreună pentru a combate provocările generate de coronavirus.