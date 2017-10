Apel disperat de pe nava „OLYMPUS”

Pe adresa de e-mail a redacției am primit un „Apel disperat de pe nava OLYMPUS” , semnat de „întregul echipaj”, dar fără a se specifica vreun nume.„Ne aflăm ambarcați la bordul navei ro−ro passenger OLYMPUS ﴾ex RoPax 2﴿ pavilion LONDRA, IMO 7822859, MMSI 235060197, call sign 2AJK9, port de înregistrare Londra, în rada interioară a portului El−Adabya Egipt, de o perioada de 5 luni. Echipajul navei este format din 22 membrii. Toți marinarii români sunt ambarcați la bordul navei în baza unor contracte de muncă legale prin agenția de crewing STANDARD SHIPPING AGENCY CONSTANȚA. (…) Drepturile salariale sunt neplătite pentru lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie și luna în curs. Combustibilul pentru funcționarea generatorului este limitat fiind obligat de multe ori să intram în black-out, iar provizia și apa sunt raționalizate de mai bine de 5 luni. Menționăm că am fost subiectul știrilor și în urma cu 3 luni, dar situația a rămas aceeași, firma respectivă de crewing continuând să trimită membrii de echipaj apelând la diverse subterfugii, efectiv mințindu-i că nu sunt probleme, că plata salariilor a ajuns la zi. Vă asigurăm că toate cele expuse în prezenta, sunt reale iar situația de la bordul navei este foarte gravă. Am apelat la dumneavoastră ca unica șansă de a ne salva deoarece celelalte foruri competente inclusiv agenția de crewing care a tratat cu armatorul nu mai răspunde la telefon sau când a făcut-o a făcut numai promisiuni deșarte, care nu s-au concretizat în nici un fel. (…) Menționăm că de 5 luni de când nu este ridicat gunoiul de la bordul navei șobolanii au devenit membrii de echipaj fiind în pericol iminent de izbucnire a unei epidemii. Noi stăm aici cu apa menajeră raționalizată, cu apa potabilă de asemenea, cu hrana la limită și nu găsim de atâta vreme nici un sprijin nicăieri nici la foruri internaționale nici în țară.”În mesaj sunt lansate acuzații la adresa companiei de crewing, a Sindicatului Liber al Navigatorilor și Autorității Navale Române. Se omite a se preciza dacă vreunul dintre membrii echipajului este înscris în sindicat și dacă cei ce au plecat la schimbul de echipaj s-au informat din presă sau de la SLN că îmbarcarea pe această navă este extrem de riscantă.