Apel de proiecte, cu un buget de 109,5 milioane de euro

Comitetul de monitorizare a Programului de cooperare teritorială INTERREG V-A România - Bulgaria va lansa cel de-al treilea apel de proiecte, cu un buget total de 109,5 milioane de euro (din care 93 de milioane de euro sunt alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională-FEDR).Sunt eligibile pentru finanțare proiecte în domeniile: transport, protecția mediului și turism și cele care abordează riscuri specifice (sisteme de gestionare a dezastrelor) (axele prioritare 1, 2 și 3). Ghidul aplicantului va fi publicat în curând în site-ul web al programului.Specific pentru acest apel este abordarea în două etape, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene, depunerea proiectelor urmând să fie realizată exclusiv electronic, prin sistemul E-MS.De asemenea, acest apel se adresează indicatorilor dificil de atins și are la bază alocarea financiară disponibilă după selectarea proiectelor în cadrul primului apel de proiecte.Programul de cooperare teritorială INTERREG V-A România-Bulgaria este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management. Sunt eligibile pentru finanțare prin program, ca parteneri/beneficiari lideri de proiect, autorități publice centrale (ex: ministere), autorități publice locale (ex: consilii județene), organisme de drept public (ex. institute naționale, universități publice) organizații non-profit (ex. O.N.G.-uri, asociații sau fundații, camere de comerț, structuri asociative ale administrațiilor publice, universități private etc.), cu sediul în aria eligibilă a programului.Aria eligibilă include șapte județe din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța și 8 districte din Bulgaria: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobric.