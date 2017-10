Apartamentele nemobilate, un vis frumos şi cam scump pentru constănţeni

Vrei să închiriezi?

Apartamentele nemobilate, un vis frumos și cam scump pentru constănțeni

Ştire online publicată Luni, 24 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt la această oră și destui constănțeni, lucru confirmat și de agenții imobiliari, care și-ar dori să-și poată închiria un apartament nemobilat, însă la o sumă rezonabilă. Este vorba în special despre chiriași care au reușit să-și cumpere între timp electrocasnicele necesare, dar și diverse piese de mobilier de care nici nu se gândesc să se despartă atunci când vine timpul să-și caute o nouă locuință. Aceștia se confruntă însă cu două mari probleme: lipsa unei oferte generoase și un nivel al chiriei similar cu cel al apartamentelor mobilate și utilate.Oferta lasă de doritPână în urmă cu nu foarte mult timp, oferta de apartamente nemo-bilate sau mobilate parțial era destul de generoasă la nivelul municipiului Constanța, însă cererea lăsa de dorit. Acum însă majoritatea proprietarilor scot la închiriere locuințe care dispun de cam tot ceea ce este necesar într-o casă. Iar valoarea chiriei arată de multe ori, deși nu este o regulă, și valoarea investițiilor din respectivul apartament. Din păcate, spun agenții imobiliari, încă mai există proprietari care au transformat locuințele pe care le scot la închiriat în niște depozite pentru lucrurile vechi sau nefolositoare din casele lor. Dar acest lucru este tot mai taxat de potențialii chiriași, care acceptă o astfel de locuință doar dacă nivelul chiriei este extrem de tentant.Chirii mariÎn acest moment, diferențe mari între nivelurile chiriilor solicitate pentru un apartament mobilat și unul nemobilat nu prea mai există. Un constănțean care închiria un apartament nemobilat în urmă cu un an, doi, achita lunar chiar și cu câte 70 - 80 euro mai puțin. Lucrurile s-au schimbat, însă. Marile agenții imobiliare din Constanța încă se pot lăuda că au în portofoliul lor și oferte pentru constănțenii care caută un apartament nemobilat, însă este practic imposibil să găsești chirii sub 150 euro. Pretențiile proprietarilor „se învârt” în jurul sumei de 200 euro, la fel ca și în cazul apar-tamentelor mobilate.Chiar și în zone în care, de regulă, nivelul chiriilor este, sau cel puțin era ceva mai mic, un apartament nemobilat rar este închiriat sub 150 de euro. De exemplu, în Poarta 6 o astfel de sumă este solicitată pentru un apartament cu două camere, decomandat, de 45 metri pătrați, însă situat la mansardă, lucru care îi face pe mulți destul de reticenți.„Poarta 6 a crescut ușor datorită activității Portului Constanța. Ajung foarte ușor în port prin Porta 6 și de aceea își doresc foarte mulți să închirieze acolo. Nu este o creștere majoră, dar ea există. În momentul de față cam tot segmentul de închiriere este într-o ușoară creștere. E primăvară, se apropie vara”, a precizat directorul All Imobiliare Constanța, Marius Coman.