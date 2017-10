Apartamentele executate silit din Constanţa, mai ieftine cu 25%!

Apartamentele executate silit din Constanța, mai ieftine cu 25%!

Prețurile apartamentelor din Constanța executate silit par, cel puțin în ultima perioadă, tot mai accesibile făcând comparație cu ofertele similare din portofoliile agențiilor imobiliare constănțene. Iar anul 2013 vine cu vești chiar bune pentru cei aflați în căutarea unei locuințe. Băncile au redus prețurile în cazul majorității bunurilor aflate în executare silită, pentru care licitațiile au loc luna aceasta, ori pe la început de februarie, cu 25%. Explicația este destul de simplă: cum nimeni nu s-a prezentat la prima licitație pentru bunurile exe-cutate silit, băncile au fost forțate să pornească a doua licitație de la 75% din prețul evaluat inițial.De exemplu, după reducerea de 25%, un apartament cu două camere de pe Strada Cișmelei (Tomis Nord, nu foarte departe de Parcul Tăbăcăriei, așadar o zonă considerată „bună”), de 46 de metri pătrați, costă puțin peste 23.000 de euro. Licitația are loc pe 11 februarie, începând cu ora 12.00. Dacă ne uităm pe oferta agențiilor imobiliare constănțene, un apartament din aceeași zonă, cu aceeași suprafață, costă, nu în puține cazuri, mult peste 30.000 de euro.Un alt apartament, tot cu două camere, de 44 de metri pătrați, din Tomis III, dintr-un bloc situat pe o stradă din apropierea City Park Mall, per-pendiculară pe B-dul Alexandru Lăpușneanu, este scos la licitație cu un preț de 26.000 de euro. Inconvenientul ar fi acela că este semidecomandat, însă oferă totuși un confort II sporit. Un astfel de apartament îl găsim pe piață, la această oră, cu cel puțin 35.000 de euro. Licitația este, în acest caz, pe 21 ianuarie.Pentru cei interesați de apartamentele cu patru camere, unul de aproape 80 de metri pătrați costă, după reducerea de 25%, puțin peste 48.000 de euro. Se află însă într-un bloc de pe Strada Pelicanului (CET), zonă totuși preferată de mulți, tocmai datorită prețurilor ceva mai mici. Chiar și așa, pe piață astfel de apartamente, din această parte de oraș, costă peste 60.000 de euro. Pentru cei interesați, licitația are loc pe 28 ianuarie.Revenind la apartamentele mai mici, unul cu două camere, de 44 de metri pătrați (Aleea Macilor, Tomis II, destul de aproape de B-dul Tomis), costă aproape 27.000 de euro. Minusul: este semidecomandat. Totuși, apartamentele similare, în această zonă, pot trece bine de 35.000 de euro. Licitația are loc pe 11 februarie.Numărul exemplelor de acest gen este destul de consistent, din păcate pentru cei care s-au văzut nevoiți să renunțe la apartamentele lor din cauza datoriilor acumulate. Din fericire însă pentru cei care își caută o locuință, prețurile par destul de tentante. Atenție, însă! Toate sumele pre-zentate sunt fără TVA, taxa fiind diferențiată în funcție de cumpărător, dacă este persoană fizică sau juridică, așadar vorbim de câteva mii de euro în plus!