APAPR: Renunțarea la Pilonul II de pensii ar fi cel mai prost scenariu

Pilonul II de pensii din România reprezintă o piață extrem de competitivă, concurențială, cu randamente investiționale foarte bune, cu costuri administrative și comisioane foarte reduse, iar o eventuală renunțare la acest mod de economisire reprezintă un scenariu foarte prost, atenționează Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), într-un comunicat de presă, transmis redacției.„Crearea sistemului de pensii private a avut un rol determinant în revenirea pieței de capital din România post-criză și a reprezentat un punct central de atractivitate a României în rândul investitorilor internaționali. În ultimii ani, piața de capital din România a făcut pași importanți pentru obținerea statutului de piață emergentă, pentru a atrage investitori internaționali mult mai mari față de cei care în prezent investesc în România, aceasta fiind o piață de frontieră. În prezent, fondurile de pensii de Pilon II susțin economia locală și investesc 92% din activele nete pe piețele financiare din România, cu o expunere de doar 8% pe piețele externe. Alocarea pe clase de active este de 70% în titluri de stat și obligațiuni, 20% în acțiuni listate și 10% în alte instrumente. Această structură investițională reprezintă un profil de risc conservator pentru fondurile de pensii de Pilon II. În plus, fondurile de pensii s-au implicat în numeroase proiecte de educație financiară, având în vedere că România este pe ultimul loc în UE la acest capitol. Toate aceste informații poziționează Pilonul II din România ca o piață extrem de competitivă, concurențială, cu randamente investiționale foarte bune, cu costuri administrative și comisioane foarte reduse”, afirmă reprezentanții APAPR.Asociația citează o serie de calcule realizate de compania de consultanță KPMG, conform cărora dacă toate lucrurile rămân așa cum sunt în prezent, respectiv cu Legea pensiilor și procentul alocat în prezent Pilonului II, adică 3,75%, un român care încasează salariul mediu pe economie pe toată durata carierei sale va putea primi o pensie privată din Pilonul II în valoare de 667 lei, adică ceea ce experții numesc „rata de înlocuire” de 15% din ultimul salariu net încasat.Ce scenarii de pensii există„Aceleași calcule arată faptul că românul mediu va ajunge, după o carieră completă (stagiu de cotizare de 35 de ani), la un salariu net estimat la 4.448 de lei, iar pensia pe care o va primi din sistemul public va fi de 1.647 de lei, reprezentând o rată de înlocuire de 37%. Cu alte cuvinte, pensia de la stat va putea să asigure înlocuirea doar a unei treimi din nivelul de trai anterior. Din fericire, Pilonul II va putea suplimenta acest nivel cu încă 15%, astfel că rata totală de înlocuire a salariului prin pensie va fi ușor peste 50%”, notează sursa citată.În acest context, pensia furnizată de Pilonul II va putea suplimenta venitul din pensia de stat cu aproximativ 40% (667 lei vs. 1.647 lei) sau cu 64% în scenariul de revenire la contribuții de 6% (979 lei vs. 1.512 lei).„În cazul nefericit al renunțării totale la Pilonul II și mutarea tuturor contribuțiilor înapoi doar în sistemul public ar aduce o pensie de 1.913 lei (doar Pilonul I), mai mică decât cea de 2.314 lei ce ar fi obținută în scenariul actual (Pilonul I + Pilonul II). Cu alte cuvinte, dintre toate cele trei scenarii posibile, cel mai bun pentru viitor ar fi cel în care crește contribuția alocată Pilonului II, iar cel mai prost ar fi renunțarea la Pilonul II. Scenariul actual, în care cele două sisteme coexistă și contribuția la Pilonul II este de doar 3,75%, se situează la mijloc. Analiza specialiștilor de la KPMG include, pe lângă românul cu salariu mediu, și calcule pentru cazul cu salariu minim și pentru cazul cu salariu de două ori mai mare decât media pe economie”, se menționează în comunicatul APAPR.