Anvelopele de iarnă, o investiţie „antiderapantă“

Anvelopele de iarnă, o investiție „antiderapantă“

Se apropie iarna, moment în care cei mai conștiincioși dintre șoferi fac o mișcare inspirată – trecerea la anvelopele de iarnă. Condițiile meteo se deteriorează și riscul producerii accidentelor crește, motiv pentru care achiziția unui set de anvelope speciale este extrem de utilă. Și nu este vorba doar de zăpadă. Anvelopele de iarnă pot fi folosite și pe carosabil umed și alunecos. Gheorghe Haliț, administratorul furnizorului local de anvelope A-Z, explică: „Anvelopele de iarnă sunt dezvoltate pentru o siguranță optimă pe toate tipurile de carosabil întâlnite în timpul iernii – zăpadă, polei, ploaie sau șosele uscate. Când temperatura scade sub 7 grade Celsius, este obligatoriu să se monteze anvelope de iarnă. Sunt utile și la munte, și în oraș, oriunde întâlniți asemenea condiții meteorologice”. Unii șoferi preferă să păstreze anvelopele normale și să utilizeze lanțuri, o tactică nerecomandată, întrucât lanțurile sunt utile doar pe șosele foarte înzăpezite. De asemenea, o mașină echipată cu lanțuri nu poate depăși 60 km/h, în timp ce un vehicul dotat cu anvelope de iarnă depășește lejer 130 km/h. În plus, siguranța în trafic crește simțitor, dacă se folosesc anvelope corespunzătoare. „Iarna, pe drumurile ude, la o temperatură mai mică de 7 grade Celsius, ai nevoie de 34 de metri pentru a opri mașina, de la o viteză de 80 km/h, dacă folosești anvelope de iarnă. Cu cele de vară ai nevoie de 40 metri, diferența de 6 metri fiind enormă, mai ales în traficul urban”, mai spune Gheorghe Haliț. Care ar fi diferența între cele două tipuri de pneuri? Amestecul de cauciuc al unei anvelope de iarnă rămâne suplu la scăderea temperaturii, în timp ce o anvelopă de vară începe să se durifice și să își piardă eficacitatea la temperaturi scăzute. În plus, o anvelopă de iarnă este dotată cu de cinci ori mai multe lamele pentru aderență. „Banda de rulare a anvelopelor de iarnă durează la fel de mult ca și a celor de vară. În același timp, costul pe kilometru se păstrează, fiecare dintre cele două tipuri de anvelope fiind gândite să reziste la condițiile pentru care au fost realizate”, explică administratorul A-Z SRL. Ce vor face constănțenii în această iarnă? „Eu folosesc anvelope All Season. Recent, am schimbat setul din față, mutând anvelopele vechi în spate. Așa am făcut și anul trecut și nu am avut probleme. Într-adevăr, sunt puțin mai scumpe, dar merită toți banii”, spune Mihaela Ungureanu, o constănțeancă de 26 de ani. „Eu am două seturi - de vară și de iarnă. Au venit odată cu mașina, dar nu am schimbat până acum. Poate în această iarnă. A doua opțiune ar fi lanțurile”, spune Lică Oancea, un constănțean de 46 de ani. „Eu am un set de anvelope de iarnă și voi merge la service să le montez, cât de curând. Am cheltuit 3.000 lei în plus, dar măcar mă simt în siguranță și nu risc accidente inutile, care ar putea fi evitate ușor”, spune Jeni Oselinschi, o constănțeană de 38 de ani. Alți constănțeni nu se grăbesc să își schimbe anvelopele, din motive extrem de simple. „Nu îmi permit. Economisesc acum pentru un set All Season, dar nu este ușor. Voi conduce mai prudent, asta este. În al doilea rând, nici nu am unde să le depozitez pe cele de vară, dacă ar fi să le schimb”, spune Alexandru Matache, un șofer constănțean, de 36 de ani. Cât costă anvelopele de iarnă? Prețurile variază, în funcție de diametru și de producător. Pentru cele de iarnă, prețurile sunt cuprinse între 300 și 500 lei. Pentru cele All Season, prețul este mai mare, de 500 – 900 lei. În unele cazuri, prețul poate sări de 1.000 lei.