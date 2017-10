Anveloparea cu polistiren a clădirilor are tot mai mulţi adversari printre specialişti

8

Jumatate de adevar

Am citit articolul de mai sus si trebuie sa fiu de acord cu afirmatiile expertilor. Dar dirijaza atentia publica spre noul produs al firmei CELCO. Si in tarile puternic dezvoltate sa trecut prin faza case etansate perfect pentru a preveni pierderile de caldura, dar in timp sa observat ca acest lucru ducea la deteriorarea calitatii aerului in locuinte. In general sa pastrat metoda anvelopari si etanseizari pe care am adoptat-o si noi. Dar ei au completat sistemul cu dispozitive de ventilatie mecanica, asa numitele recuperatoare de caldura (HRV) sau recuperatoare de energie (ERV). Si in Romania sunt disponibile aceste aparate, fiind oferite de o gama larga de firme.