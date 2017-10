Anunţul de vânzare sau închiriere a unei case va include obligatoriu date din certificatul energetic

Anunțul de vânzare sau închiriere a unei case va include obligatoriu date din certificatul energetic

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Constructorii de clădiri noi vor fi obligați, de anul viitor, pentru a obține autorizația de construire, să realizeze și un studiu privind sistemele alternative de încălzire, iar certificatul energetic va fi impus atât la renovări majore, cât și în anunțul de vânzare sau închiriere a unei locuințe.Prin renovare majoră a clădirilor existente se va înțelege acea lucrare efectuată la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, pentru care costurile depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea, relevă un proiect de ordonanță al Guvernului obținut de MEDIAFAX.În cazul renovării majore a clădirilor, proprietarii/administratorii acestora vor putea monta sisteme alternative de producere a energiei, în măsura în care prin proiect se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.Actul normativ stabilește că în vederea obținerii autorizației de construire pentru clădirile noi, pe lângă obligativitatea respectării cerințelor minime de performanță energetică, se va solicita, prin certificatul de urbanism emis de autoritățile locale, și întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată.Acestea pot fi sisteme descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabilă, sisteme de încălzire sau de răcire centralizate sau de bloc, pompe de căldură sau cogenerare.Studiul va trebui să completeze documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor.Obligația realizării acestui studiu va fi impusă începând cu anul viitor."Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Prin excepție, clădirile noi din proprietatea/ administrarea autorităților publice care urmează să fie recepționate după 31 decembrie 2018, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero", se mai arată în document.Clădirea cu un consum de energie aproape zero va fi acel imobil cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie este aproape zero sau foarte scăzut și acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.Actul normativ mai stabilește că certificatul de performanță energetică a clădirii va fi impus atât pentru clădirile care se construiesc, vând sau închiriază, dar și pentru cele care vor fi supuse renovărilor majore.Acest certificat, valabil zece ani, cuprinde valoarea consumurilor energetice și de emisii CO2, care permit investitorului/proprietarului/ administratorului să compare și să evalueze performanța energetică a clădirii.Certificatul va trebuie însă să includă și recomandări de reducere a consumurilor energetice."Pentru clădirile sau unitățile de clădire care se vând sau închiriază, investitorul/ proprietarul/ administratorul este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, anterior perfectării contractului, o copie a certificatului, astfel încât acesta să ia la cunoștință despre performanța energetică. La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația de a depune la autoritatea fiscală competentă o copie a certificatului energetic", se arată în document.Contractele de vânzare-cumpărare, precum și cele de închiriere încheiate fără respectarea acestei obligații vor fi considerate nule de drept.De asemenea, în anunțurile de vânzare sau închiriere a clădirilor/ unităților de clădire, investitorul/ proprietarul/ administratorul va fi obligat să prezinte și informații specificate în certificat privind clasa energetică, consumul total specific de energie și indicele de emisii echivalent CO2.În cazul clădirilor cu o suprafață utilă de peste 500 metri pătrați aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice, precum și în cazul clădirilor în care funcționează instituții care prestează servicii publice, certificatul va trebui afișat într-un loc accesibil și vizibil publicului. Începând cu 9 iulie 2015, această obligație va fi valabilă și pentru clădirile cu o suprafață utilă totală de peste 250 metri pătrați aflate în proprietatea/ administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice.Certificarea și auditarea energetică a clădirilor sunt realizate de auditori energetici atestați pe grade profesionale de către Ministerul Dezvoltării Regionale.Documentul mai prevede că, în scopul reducerii consumului de energie și al limitării emisiilor de dioxid de carbon, vor fi efectuate inspecții periodice, la intervale de cinci ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominală de 20-100 kW, ori alte tipuri de combustibil, precum și inspecții la intervale de doi ani la sistemele de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 100 kW.Pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil gazos, inspecția periodică va fi efectuată la intervale de patru ani.Prin inspecția totală a ansamblului instalațiilor de încălzire, experții tehnici atestați vor redacta un raport prin care vor recomanda utilizatorilor înlocuirea sau modificarea sistemului de încălzire și preparare a apei calde de consum, precum și soluții alternative.Amenzile aplicate pentru nerespectarea tuturor acestor obligații vor porni de la 2.500 lei și vor ajunge la 20.000 lei.Cu excepția studiului privind sistemele alternative de încălzire pentru clădirile noi, toate modificările vor intra în vigoare la 60 zile de la data publicării ordonanței în Monitorul Oficial. De la acea dată, investitorii și proiectanții vor fi obligați să dispună măsuri prin care să se asigure că, începând cu 31 decembrie 2020, clădirile pentru care este efectuată recepția la terminarea lucrărilor vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.