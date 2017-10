Anul în care navigatorii români au fost capturaţi, jefuiţi şi bătuţi

Anul în care navigatorii români au fost capturați, jefuiți și bătuți

„2011 a fost un an greu pentru marinarii români, din cauza amplificării fenomenului pirateriei pe mare. Până în prezent, un număr de 18 nave, cu peste 55 de marinari români au fost implicate în atacurile piraterești” - a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Victimele pirațilorRomânii au fost victimele mai multor atacuri piraterești reușite. Iată câteva dintre ele: - Pe data de 9 ianuarie 2011, tancul petrolier de 9.000 tdw „Chassiron”, sub pavilion belgian, a căzut în mâinile piraților nigerieni. Incidentul s-a petrecut la 6,5 mile distanță de intrarea în portul Lagos, în timpul operațiunii de transfer al mărfii de pe un tanc petrolier de 60.000 tdw, aflat la ancoră. Pe navă se aflau și cinci ofițeri români. Cu excepția ofițerului mecanic I care reușise să se ascundă, mai toți membrii echipajului au fost bătuți. Pirații au jefuit nava și au abandonat-o. - Pe 28 februarie 2011, vra-chierul grecesc Dover, la bordul căruia se aflau și trei navigatori români a fost capturat de pirații somalezi. Nava a fost eliberată abia pe 30 septembrie 2011, după plata răscumpărării. - Pe 9 iunie 2011, nava „Aristofanis”, sub pavilion Liberia, pe care se aflau și doi ofițeri români, a fost atacată și jefuită de pirați în zona Cotonou, Benin.- Pe data de 24 iulie 2011, pirații au capturat tancul petrolier italian „RBD Anema e Core”, în timp ce se afla la 23 mile sud de Cotonou. Comandantul navei era român. Tancul petrolier a fost eliberat la câteva zile, după ce a fost jefuit.22.000 de contracte de muncăÎn ciuda crizei de pe piața internațională a shipping-ului și a concurenței acerbe a furnizorilor de forță de muncă din Asia și țările fostei URSS, Sindicatul Liber al Navigatorilor a reușit să asigure un număr mai mare de locuri de muncă pentru marinarii români. „În 2011, am semnat 37 de contracte co-lective de muncă, cu 5 mai multe decât în 2010, ceea ce s-a concretizat într-un plus de 400 de locuri de muncă” - a afirmat liderul SLN. În prezent, spune Mihălcioiu, pe piața românească activează 96 firme de crewing. În 2011, acestea au semnat 22.000 de contracte individuale de muncă, față de 24.000, în anul precedent. Diferența de 2.000 locuri de muncă echivalează cu o pierdere de circa 500 locuri de muncă. „Cele 22.000 de contracte asigu-rate de agențiile de crewing au acope-rit necesarul de echipaje pentru 8.200 locuri muncă. Dintre acestea, 4.580 locuri de muncă au contracte colective semnate cu SLN. Rezultă că sindicatul deține contracte pentru mai mult de jumătate din locurile de muncă ale navigatorilor români” - a declarat Adrian Mihălcioiu.342 de salarii restanteRecesiunea a adus numeroase necazuri în lumea afacerilor maritime: pierderi de contracte, întârzieri ale plăților, rețineri de nave, falimente. Echipajele au fost primele afectate de deteriorarea mecanismului economic. „În 2011, am avut 342 de cazuri de salarii neplătite, pentru 342 de marinari, față de 288 de cazuri, în 2010" - a afirmat liderul de sindicat.SLN a înregistrat, în acest an, un număr de 168 de accidente de muncă ușoare și îmbolnăviri, în rândul marinarilor români, față de 116 cazuri în anul precedent, precum și 7 decese, față de 6, în urmă cu un an. În ansamblu, 62 de nave cu români la bord au fost implicate în diferite evenimente, față de 72 nave, în 2010.Un An Nou mai bun„Anul 2012 vine cu măriri de salarii pe mare - anunță liderul SLN. Chiar dacă nu sunt creșteri substanțiale, ele nu sunt de neglijat. Majorările vor avea următoarea dinamică: în 2012 - 2%; în 2013 - 2,5%; în 2014 - 3%. Sperăm că Anul Nou va aduce și locuri de muncă mai multe, dar și ratificarea de către România a Convenției Maritime Consolidate - MLC 2006. SLN a contribuit la realizarea proiectului de lege și a făcut demersurile necesare. Totul e pregătit. Mai rămâne ca documentația să fie înaintată Parlamentului, spre ratificare. Sperăm să ne situăm printre primele 30 de țări care aderă la convenție. Acest lucru contează mult pentru imaginea țării.”